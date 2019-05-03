Співак Julik кардинально змінив імідж: перше фото

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Julik кардинально змінив імідж
Julik кардинально змінив імідж / Instagram / @julikofficial

Екс-учасник команди DZIDZIO, Julik, вирішив піти на кардинальні зміни і змінити зачіску. Виконавець зробив мелірування волосся, чим неабияк здивував своїх шанувальників.

Про це артист поділився із своїми шанувальниками у соціальних мережах. Саму світилину Юлік підписав так: "Люблю експерименти! Не зупиняюсь ні перед чим, живу в своє задоволення та стараюсь дарувати людям радість. Сміливий вчинок, чи не так?".

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Співак пофарбувався з темно-коричневого кольору у світло-коричневий, зазначивши, що зміни потрібні, особливо, якщо вони – у кращу сторону. Фото, яке Юлік опублікував в Instagram, отримало неабиякий фідбек від шанувальників! Щоправда, вони розділились на два табори: одні запевняють що нова зачіска до лиця, інші – проти таких змін.


Julik з оновленим іміджем і його перукар Микола Дроник / Прес-служба

Сам Юлік задоволений роботою майстрів, запевнивши нас чудовим настроєм та усмішкою в Instagram-Stories.

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Теги: LifeStyle Краса Музика
Джерело: LifeStyle 24
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