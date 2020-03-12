Співак Julik показав, як живе Європа у розпал спалаху коронавірусу: відео

Музикант та колишній учасник гурту Dzidzio у розпал епідемії коронавірусу відвідав Словаччину та Австрію. На особистій сторінці в інстаграмі він показав, як європейці реагують на поширення захворювання та які заходи безпеки впроваджують в аеропортах.

Впродовж останніх тижнів число хворих на коронавірус стрімко зростає. Захворювання не оминуло жодну країну Європи. Нині найбільш людні туристичні пам'ятки спорожніли, а туристи масово скасовують свої закордонні подорожі.

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Проте серед сміливців, які все ж готові ризикнути заради вражень – український співак та саундпродюсер Назарій Гук, який працює під творчим псевдонімом Julik. Впродовж останніх днів він відвідав з концертами дві країни – Словаччину та Австрію. Артист на сторінках свого інстаграму поділився з фоловерами деталями поїздки та показав, як живе Європа у розпал світової епідемії.

Так, Julik зізнався, що пішов на ризик, проте ретельно дотримувався всіх запобіжних заходів та привил гігієни. Він завив, що після перельоту до Братислави в аеропорту він отримав інструкцію з правилами поведінки під час епідемії. За його словами, у публічних місцях встановлені антисептики, а люди не піддаються паніці як у Словаччині, так і в Австрії.

Прилетіли до Братислави, температуру поміряли, все добре. Є люди в масках, але небагато... все тут спокійно і класно,

– зуважив Julik .

Після повернення в Україну його також чекала перевірка в аеропорту. Персонал переконався, що його температура у нормі, та проінформував про те, що у країнах по всьому світу є ризик захворювання на коронавірус.

Варто наголосити, що Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників відмовитися від поїздок за кордон найближчим часом. Уряд переконує, що у випадку зараження всім хворим буде надано належну допомогу, проте наполегливо рекомендує українцям не ставити своє здоров'я під сумнів. Серед найнебезпечніших туристичних напрямків – Єгипет, Туреччина, Таїланд, ОАЕ, Іспанія, Франція, Греція, Китай, Південна Корея, Японія, США, Італія, Індія.