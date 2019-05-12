Співак KHAYAT розповів, чому на нього напали в Києві

Український співак KHAYAT (Андрій Хаят), який був фіналістом шоу "Голос країни-9" та брав участь у Нацвідборі до Євробачення-2019, розповів про жахливе побиття, яке сталось у лютому 2019 року. За словами артиста, його нетипове вбрання привернуло увагу нападників.

Як він розповів у програмі "Світське життя", інцидент стався під час його поїздки на зустріч із прихильниками. Нетипове вбрання KHAYAT привернуло увагу трьох зловмисників, які й накинулись на співака з кулаками.

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Я їхав на квартирник спілкуватися з прихильниками. В принципі сам факт того, що хлопець пофарбував волосся, можливо, для наших людей не зовсім прийнятний. Декілька разів мене добряче вдарили, але ж я хлопець, тому дав здачі, це звичайні речі для мене,

– розповів KHAYAT.

Окрім цього, артист зізнався, що перед вокальною кар'єрою був стилістом. З підліткового віку KHAYAT сам підбирав оригінальне вбрання, а згодом почав замовляти собі речі у кравця за власними ескізами.

"Я відчував, що не можу одягати вбрання, яке носять всі, чи купувати речі в мас-маркеті. Тому для мене завжди легше було щось придумати, чи попросити кравця, щоб вона пошила щось для мене. Потім так сталось, що мене запросили за знайомством на роботу як асистента, а згодом як стиліста. Але зараз тільки на музику вистачає часу. Тому якщо я одягаю, то тільки себе зараз", – додав KHAYAT.

Зазначимо, що перед виступом на Національному відборі Євробачення-2019 артист заявив, що став жертвою побиття. KHAYAT поділився фото, на якому засвітив побите обличчя. За його словами, у вагоні київського метро на нього напали троє невідомих, які подібні на тих, хто "нещодавно вийшов з місць позбавлення волі". До правоохоронців KHAYAT вирішив не звертатись, щоб із жертви не стати обвинуваченим. Такий інцидент сколихнув ЗМІ та громадськість, тому невдалий жарт Сергія Притули про вбрання співака спричинили резонанс у мережі.

Якщо ви так одягаєтесь у метро, то не дивно, що вас побили!

– пожартував під час Нацвідбору Євробачення-2019 Сергій Притула.

Які подібні випадки нещодавно траплялись в шоу-бізнесі?У грудні 2018 року жертвою нападу став український артист Дзідзьо. Тоді артист та його піар-менеджер стверджували, що ймовірним ініціатором нападу був чоловік на ім'я Михайло Мішков. Він, за словами співака, раніше приїжджав до офісу та заявляв, що є співвласником компанії DZIDZIO. Внаслідок нападу у Дзідзя розірвалася барабанна перетинка і через це гурт скасував новорічні концерти, а поліція Києва порушила кримінальну справу. Більше, ніж місяць артист провів у лікарні.



Окрім цього, 23 січня на Київщині стався напад на директора Олі Цибульської, Олександра. Чоловік не отримав серйозних травм від зловмисників. Два інциденти артисти не пов'язують між собою.