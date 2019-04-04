Співак Kishe потрапив у ДТП: ніхто не постраждав – фото

Популярний український співак Kishe (справжнє ім'я – Андрій Кіше) потрапив у ДТП в Києві. Внаслідок зіткнення артист не постраждав.

Аварія сталась ввечері 3 квітня на бульварі Дружби народів. За словами представників Kishe, інцидент стався дуже несподівано, тому він не зумів уникнути ДТП. При цьому артист намагався уникнути лобового зіткнення двох машин.

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Звичайна, навіть банальна ДТП. Під час перелаштування з одного дорожнього ряду в інший водій автівки попереду різко загальмував. Було прийнято рішення повертати вправо і рятувати ситуацію, щоб не було лобового зіткнення. Ніхто не постраждав фізично, постраждали тільки автівки, які застраховані. Триває врегулювання питання про матеріальне відшкодування,

– розповів в ексклюзивному коментарі LifeStyle 24 представник Kishe.

Під час зіткнення популярний артист поспішав з виступу на зустріч зі страховим агентом, щоб подбати про відповідні документи для свого авто та дружини. Якби ж Kishe не вивернув кермо вправо, то машина, вартість якої сягає 150 тисяч доларів, мала б значно більше пошкоджень.

"Він водій зі стажем 20 років. Андрій спершу намагався загальмувати, проте дистанція була занадто малою. Це вина самого водія, Андрія, бо він не дотримався дистанції... Йому вдалось врятувати машину від більших пошкоджень та спрацювання подушок безпеки", – додав представник Kishe.



Співак Kishe потарпив у ДТП / Обозреватель



Аварія за участю Kishe / Обозреватель

Сама ділянка дороги, де сталась ДТП, є дуже аварійною. Навіть під час оформлення аварії там сталось ще одне зіткнення. За словами представника Kishe, це спричинено великою кількістю рекламних щитів, які часто відволікають водіїв від дороги. Тому часто машини різко зупиняються біля світлофора.

На цій ділянці аварії трапляються щодня, а то й кілька разів на день. Там мають бути швидкісні ліміти та менша кількість реклами,

– зазначив він.

Варто зазначити, що це не перша аварія за участю Андрія Кіше, яка сталась за останні 2 місяці. Представник артиста розповів, що біля вокзалу в його авто прокололи всі шини. А нещодавно команда Kishe звернулась до всіх водіїв бути коректними: під час виступу артиста його припарковане авто пошкодили, а винуватець не залишив жодних даних для відшкодування компенсації.

"Після повернення з гастролей така ситуація вже вдруге повторилась в Андрія. Поблизу залізничного вокзалу були пошкоджені всі колеса, авто тоді евакуювали. Ми розуміємо, що є прихильники або ж "прихильники". Другий випадок був схожий на звичайну необережність іншого водія", – поділився представник артиста.

Життю Андрія Кіше нічого не загрожує, а машина підлягає ремонту. Відтак представники Kishe звернулись до прихильників співака не зчиняти паніки у мережі. Сам Андрій Кіше планує і надалі сідати за кермо позашляховика та не буде звертатись за допомогою до приватного водія, який є в команді артиста.