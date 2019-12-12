Співак Кріс Браун показав перше фото новонародженого сина

Американський співак Кріс Браун, який потрапляв у низку скандалів, вдруге став батьком. Днями він підтвердив чутки західних ЗМІ та показав перше фото з новонародженим сином.

Раніше зіркові батьки натякали прихильникам, що стали батьками. На сторінках Кріса Брауна та його колишньої дівчини Амміки Гарріс з'явились дописи, у яких зірки заговорили про народження сина. Зокрема, модель написала: "Я закохалась, коли вперше побачила тебе". А от Кріс Браун позував у вбранні з надписом "народжений" та називав дату ймовірних пологів – 20 листопада 2019 року.

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Днями артист підтвердив всі здогадки та опублікував перше фото з новонародженим сином. На чорно-білому кадрі можна побачити, як Кріс Браун ніжно доторкається до немовля. Поки зіркові батьки вирішили не показувати обличчя сина, однак залюбки розсекретили його ім'я. Згідно з дописом співака, хлопчика назвали Аеко Каторі Браун.



Кріс Браун показав перше фото з сином / Instagram / @chrisbrownofficial

Вперше про вагітність моделі Амміки Гарріс стало відомо наприкінці серпня 2019 року. Дівчина ретельно приховувала новину про первістка, публікуючи у мережі архівні фото з ідеальною фігурою. Не розголошував цієї інформації і Кріс Браун, який, за словами інсайдерів, порадив моделі уникати публічних виходів.

Така секретність була не випадковою. Як стверджують джерела західних ЗМІ, Кріс Браун був не в захваті від вагітності Амміки Гарріс. Артист покинув модель, як тільки дізнався про дитину. Водночас друзі колишньої пари стверджують, що Кріс Браун не відмовляється від сина, фінансово та емоційно підтримував Амміку упродовж всієї її вагітності.



Кріс Браун та Амміка Гарріс / The Hollywood Unlocked

Для артиста ця дитина не є першою. Кріс Браун виховує 5-річну доньку Роялті, яку щоразу показує прихильникам у мережі. Мамою дівчинки є модель Ніа Гусман, з якою він розлучився перед народженням дитини.



Донька Кріса Брауна / Instagram / @chrisbrownofficial