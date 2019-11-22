Співак Кріс Браун вдруге став батьком

Американський співак Кріс Браун, який неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, вдруге став батьком. Його колишня дівчина Амміка Гарріс народила хлопчика.

Про це новоспечені батьки натякнули прихильникам у мережі. Зокрема, Амміка Гарріс, для якої ця дитина є першою, зворушливо написала: "Я закохалась, коли вперше побачила тебе". А от на інстаграм-сторінці Кріса Брауна з'явився допис, де видно, як артист щасливо усміхається та вказує дату 20 листопада 2019 року. Ймовірно, саме у цей день народився його син. А вже на іншому знімку співак позував у вбранні із написом born ("народжений").

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Як відомо, вперше про вагітність Амміки Гарріс заговорили у серпні 2018 року. Блогерка активно публікувала фото, на яких демонструвала розкішну фігуру, та уникала публічних виходів, відтак прихильники і не підозрювали про її майбутнє материнство. Цікаво, що артист не був у захваті від новини, тому на перших місяцях вагітності покинув Амміку Гарріс. Водночас інсайдери західних ЗМІ стверджували, що Кріс Браун фінансово та емоційно підтримував дівчину.

Що відомо про особисте життя Кріса Брауна?

Співак Кріс Браун, мабуть, найбільш скандальний із американських селебрітіз. Про його роман з поп-артисткою Ріанною і досі ходить чимало чуток. Кріс у запалі побив кохану перед премією Греммі-2009, тому вона відмовилась від виступу на шоу та поширила моторошні кадри після нападу. Скандальні новини повпливали на Кріса Брауна, він отримав 5 років умовного ув'язнення. Окрім цього, співак пройшов курс лікування у спеціалізованому центрі та навчився контролювати спалахи гніву.

Однак це далеко не єдина скандальна справа за участю Кріса Брауна. На початку 2019 року 24-річна американка заявила, що артист зґвалтував її. Окрім цього, у 2013-му Кріс Браун жорстоко побив чоловіка, який хотів з ним зробити фото. Через 4 роки після цього скандальному реперу було наказано триматися якомога далі від колишньої подруги Karrueche Tran після того, як його звинуватили у побитті і погрозах у її сторону.

Попри такі резонансні інциденти Кріс Браун є взірцевим батьком для своєї 5-річної доньки Роялті. Дівчинку народила модель Ніа Гусман, яка не тільки дозволяє артисту проводити час наодинці з дитиною, але й дозволяє публікувати йому фото з дівчинкою. Ймовірно, таку ж любов він демонструватиме і до новонародженого сина, ім'я якого поки не розголошують.