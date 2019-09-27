Співак Олег Винник потрапив до бази "Миротворця"

Український виконавець Олег Винник потрапив у базу сайту "Миротворець" через участь у російському проєкті "Всім мир 519", організатори якого підтримали політику Кремля щодо України.

Інформація про те, що Винник потрапив у "чистилище" з’явилась на сайті бази "Миротворця".

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"Учасник російської пропагандистської антиукраїнської акції #всеммир, спрямованої на перекладання відповідальності розв'язаної Росією (країна-агресор) війни на Україну", – йдеться у описі на сайті про Винника.



Олег Винник потрапив у базу "Миротворця" / Скріншот із сайту

Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Днем раніше Олег Винник з'явився у відеоролику проекту "Всім мир 519", авторами якого став російський гурт "Мир 519" – його учасники є прихильниками політики Президента РФ Володимира Путіна. У відео Винник виконав одну зі своїх пісень, а також закликав усіх до об’єднання миру, додавши в кінці українською та російською мовами "Всем мир".

Він став єдиним представником українського шоу-бізнесу, який знявся в російському проєкті. Окрім нього, ініціативу підтримали російський журналіст Володимир Познер, продюсер Ігор Крутий, виконавці Валерія, Дмитро Маліков, Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Більшість із учасників флешмобу публічно стають на захист агресивної політики Кремля, зокрема, щодо України. А Познер, Валерія і мати Преснякова внесені до списку Миротворця.

Дивіться відео ВСЕММИР, яке записав Олег Винник:

В коментарі для LifeStyle 24 представники Олега Винника пояснили, що це міжнародний проект і відео було приурочене Міжнародному дню миру, який щороку відзначають 21 вересня.

"Цей день Генеральна Асамблея ООН оголосила днем зміцнення ідеалів миру серед всіх країн і народів як на національному, так і на міжнародному рівні. Олег Винник неодноразово висловлював свою тверду громадянську позицію і виступав на підтримку миру в нашій країні і в усьому світі. Рішення підтримати Міжнародний проєкт, який був запущений в Міжнародний день миру, не йде в розріз із життєвою та патріотичною позицією артиста. За умовами проєкту, учаснику необхідно було самостійно зняти на камеру те, що він хоче сказати на захист миру на планеті і вимовити фразу: "Всім мир" мовою своєї країни", – зазначили представники Олега Винника.