Співак Олег Винник знімає кліп з Ольгою Сумською: з'явились перші кадри

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Новий кліп Олега Винника "Роксолана": Ольга Сумська зніметься у ролику
Новий кліп Олега Винника "Роксолана": Ольга Сумська зніметься у ролику / Instagram / @olegg.vynnyk

Секс-символ українського шоу-бізнесу Олег Винник готує для своїх прихильників сюрприз. Артист вже розпочав зйомки нового кліпу, до якого запросив акторку Ольгу Сумську.

Олег Винник, в якого закохані тисячі українок, продовжує розвивати свою сольну кар'єру. Після несподіваного дуету з репером Потапом співак записав чуттєву пісню "Роксолана". 

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Символічно на зйомки нового кліпу Олег Винник вирішив запросити акторку Ольгу Сумську. Саме вона талановито зіграла Роксолану в однойменному серіалі 1996 року. За реалізацію нового кліпу взялась режисер Олена Вінярська, передає ТСН

Ми дуже ретельно відбирали героїв, серед яких є легенди, артисти з великої літери. Я щасливий, що нас звела доля, з повагою ставлюся до людей, які, не роздумуючи ані хвилини, погодилися взяти участь в нашій історії,
– розповів Олег Винник. 

Олег Винник на зйомках нового кліпу
Олег Винник на зйомках нового кліпу / Instagram / @olegg.vynnyk

Ольга Сумська зніметься у новому кліпі Олега Винника
Ольга Сумська зніметься у новому кліпі Олега Винника / Instagram / @olegg.vynnyk

Я з великим задоволенням взяла участь у зніманнях. По-перше, це можливість поспілкуватися з Олегом на майданчику. Ми знайомі дуже давно, і не секрет, що я є шанувальницею його творчості. Те, що він харизматичний, магнетичний – знають всі. Але також у ньому є драматизм, акторський талант. І в цьому кліпі, мені здається, його глибина дійсно розкриється,
– розповіла героїня кліпу Ольга Сумська. 

Окрім Ольги Сумської, автори ролика запросили знамениту акторку Аду Роговцеву. Зірка виконає роль матері в кліпі Олега Винника. 

"У нас було дуже багато кандидатур на цю роль. Але коли переді мною вже лежали фото всіх гіпотетичних акторів, в три години ночі прийшла думка запросити Аду Роговцеву. Я відчув, що це саме її персонаж. О 8 ранку ми зателефонували Аді Миколаївні, розповіли ідею кліпу, і вже до 10 години вона підтвердила свою участь", – згадує Олег Винник. 

Прем'єра нового кліпу співака запланована на 28 лютого 2019 року. Відтак всі прихильники Олега Винника зможуть побачити його тандем з Ольгою Сумською та Адою Роговцевою. 

Пісня Олега Винника "Роксолана": слухайте аудіо 

 

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Теги: Новини України Музика LifeStyle Олег Винник
Джерело: 24 Канал
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