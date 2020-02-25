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Співак Пласідо Домінго публічно вибачився перед жертвами сексуальних домагань

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Співак Пласідо Домінго вибачився перед жертвами домагань / Instagram / @placido_domingo

Репутація 78-річного оперного співака зазнала краху після того, як 20 жінок звинуватили зірку в сексуальних домаганнях. І поки слідство у резонансній справі триває, сам Пласідо Домінго, який раніше заперечував усі звинувачення, вибачився перед жертвами та розкаявся у скоєному.

У серпні минулого року спалахнув черговий секс-скандал за участю знаменитого іспанського виконавця Пласідо Домінго. Впродовж місяця 20 жінок, серед яких імениті співачки та танцівниці, звинуватили колишнього директора опери Лос-Анджелеса у домаганнях сексуального характеру в обмін на ролі. Розголос у пресі спричинив відмову співака від почесного посту та поставив хрест на його успішній кар'єрі. 

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Як повідомляє видання Associated Press, лише за півроку після гучного скандалу Пласідо Домінго наважився визнати свою провину та привселюдно вибачитися перед своїми жертвами за зловживання службовими обов'язками. 

Я розумію жінок, які нарешті відчули себе достатньо комфортно, аби висловитися. І я хочу, аби вони знали, що мені щиро жаль, що я завдав їм болю. Я розумію свою повну відповідальність за скоєні дії. Я багато чого переосмислив у цій історії,
– зізнався Пласідо Домінго. 


Співак Пласідо Домінго вибачився перед жертвами домагань / Instagram / @placido_domingo

Легендарний співак запевнив, що прагне, аби його приклад став уроком для представників творчої індустрії та дозволив уникнути подібних випадків у майбутньому. Він наголосив, що поважає поважає сміливих особистостей, які готові виступати проти неправомірних дій: "Я зобов’язаний впливати на позитивні зміни в оперній індустрії, аби більше нікому не довелося мати такий досвід". 

Нагадаємо, що Пласідо Домінго постав у центрі секс-скандалу у серпні 2019 року. Тоді у домаганнях його звинуватило 9 жінок, а у вересні ще 11. Після цього легенда іспанської та світової опери покинув Метрополітен-оперу, відмінивши свою участь у всіх постановках. Згодом він залишив престижний пост директора опери Лос-Анджелеса, який посідав понад 16 років. Заяву на звільнення він написав сам. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Секс-скандал
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