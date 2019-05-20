Співак Роббі Вільямс вдруге зробив пропозицію своїй дружині: відео

Популярний співак Роббі Вільямс зробив зворушливий вчинок. Знаменитість вдруге попросив вийти за нього заміж його дружину Айду Філд, з якою вони живуть у шлюбі 9 років та виховують трьох дітей.

Про це Айда розповіла на своїй сторінці в Instagram. На короткому відео показано день святкування її 40-річчя, коли Роббі співав для дружини пісню Angels.

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Однак в тексті пісні Вільямс змінив деякі слова, щоб сказати I'm loving Ayda instead ("Натомість я люблю Айду). А потім раптово співак встав на одне коліно і запитав, чи кохана стане його дружиною вдруге. У підписі Айда Філд додала, що відповіла Роббі "так".

"Дитинко, почекай, є ще дещо. Ти вийдеш за мене ще раз?" – спитав у ролику співак.

Додамо, подружжя виховує двох старших дітей – 6-річну Теодору та 4-річного Чарлтона, а у вересні 2018 року стало відомо, що на світ з'явилася третя дитина Роббі та Айди за допомогою сурогатної матері. Дівчинку закохані назвали Колетт Джозефін Вільямс.



Роббі Вільямс і Айда Філд / Getty Images