Співак Сергій Бабкін вчетверте стане батьком

Популярний український співак та учасник гурту 5'Nizza Сергій Бабкін готується вчетверте стати батьком. Його чарівна дружина Сніжана перебуває на 7 місяці вагітності.

Артист заявив про це на своїй сторінці в Instagram. До несподіваного зізнання Сергій Бабкін додав спільне фото, на якому видно округлий живіт Сніжани.

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На знімку, зробленому для журналу Viva, співак позував у білій сорочці та штанах. А от Сніжана Бабкіна постала перед камерою у білому топі та спідниці, оголивши свій вагітний животик.

Ми на сьомому місяці від щастя, – прокоментував фото Сергій Бабкін.

"Ми довго нікому не говорили новини – ні батькам, ні дітям. Діти дізналися перші. Ми сказали їм за вечерею, що влітку з'явиться братик або сестричка. Артур зрадів, але він небагатослівний. А Веселина з того моменту стала щодня ставити питання: де малюк буде спати, як його будуть звати, що він їстиме", – розповіли Сергій та Сніжана.

Щасливе подружжя, яке вже виховує трьох дітей, не приховує свого щастя від майбутнього поповнення сім'ї. Сергій та Сніжана зізнались, що вже влітку в них народиться син.

Так, це буде хлопець, як Сергій і хотів. Ми з Веселою думали, що, може, дівчинка... Веселина мріяла про сестричку, а Артур – про братика, – зізналась Сніжана Бабкіна.