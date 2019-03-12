Співак Сергій Бабкін вчетверте стане батьком

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Сергій та Сніжана Бабкіни вчетверте стануть батьками
Сергій та Сніжана Бабкіни вчетверте стануть батьками / viva.ua

Популярний український співак та учасник гурту 5'Nizza Сергій Бабкін готується вчетверте стати батьком. Його чарівна дружина Сніжана перебуває на 7 місяці вагітності.

Артист заявив про це на своїй сторінці в Instagram. До несподіваного зізнання Сергій Бабкін додав спільне фото, на якому видно округлий живіт Сніжани. 

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На знімку, зробленому для журналу Viva, співак позував у білій сорочці та штанах. А от Сніжана Бабкіна постала перед камерою у білому топі та спідниці, оголивши свій вагітний животик. 

Ми на сьомому місяці від щастя, – прокоментував фото Сергій Бабкін. 

"Ми довго нікому не говорили новини – ні батькам, ні дітям. Діти дізналися перші. Ми сказали їм за вечерею, що влітку з'явиться братик або сестричка. Артур зрадів, але він небагатослівний. А Веселина з того моменту стала щодня ставити питання: де малюк буде спати, як його будуть звати, що він їстиме", – розповіли Сергій та Сніжана. 

Щасливе подружжя, яке вже виховує трьох дітей, не приховує свого щастя від майбутнього поповнення сім'ї. Сергій та Сніжана зізнались, що вже влітку в них народиться син. 

Так, це буде хлопець, як Сергій і хотів. Ми з Веселою думали, що, може, дівчинка... Веселина мріяла про сестричку, а Артур – про братика, – зізналась Сніжана Бабкіна. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Сергій Бабкін Музика Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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