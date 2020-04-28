Трансгендерний російський співак Оскар захворів на коронавірус

Російська співак, який відомий під псевдонімом Оскар, захворів на коронавірус у США. Цьогоріч артист змінив стать та нині називає себе Скарлетт Ля Куїн. Перші симптоми вона відчула ще 8 березня та наважилася розповісти, як прогресувала недуга.

Сьогодні, 28 березня, на особистій сторінці в інстаграмі російська зірка-трансгендер Оскар заявила про захворювання на коронавірус. Артистка зазначила, що підчепила хворобу ще 8 березня. Тоді вона відчула ознаки застуди та біль у горлі. Проте, на той час, у Нью-Йорку ще не запровадили карантин, а пандемія здавалася місцевим жителям чимось далеким та нереальним.

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Оскар, який після зміни статі іменує себе Скарлетт Ля Куїн, зізналася, що вже згодом лише за кілька днів у її районі діагностували 5 тисяч інфікованих на коронавірус, а хвороба продовжувала прогресувати. Медичні заклади міста були неготові до такої кількості випадків COVID-19.

Лише за один тиждень ми пройшли шлях від "це десь там" до "епіцентру епідемії". У лікарні, яка розташова недалеко від мого будинку, черги людей, які відчували нездужання, сягали декількох кварталів,

– пригадала артистка.

Пізніше симптоми Скарлетт Ля Куїн в почали проявлятися значно відчутніше. За тиждень після слабкості і втоми вона боролася з нападами, під час яких було складно дихати: "Було відчуття, ніби скло в легенях, а через півгодини – ніби вуглекислий газ. Все це дуже лякало. Стало зрозуміло, що все значно страшніше, ніж здавалося". Після чергового приступу співачці вдалося пройти тест на коронавірус, у якому деяким жителям Нью-Йорка відмовляли через брак приборів.

Після огляду її відправили додому, а вона сама усвідомила, що під час пандемії COVID-19 навіть медицина безсильна. За тиждень її сповістили про позитивний результат тесту: "Мій особистий лікар сказав, що нічим допомогти не може, адже ліків немає". Він порадив Скарлетт дотримуватися ізоляції та лікуватися так, як від звичайної застуди. Понад місяць з дня у день вона боролася з коронавірусом, який після чергового полегшення проявлявся значно сильніше.

У певні дні було важко дихати, в інші був сильний ламаючий біль по всьому тілу, лихоманило, кидало в жар, при цьому без температури. Іноді нудило. Фішка з цим вірусом ще така, що як тільки тобі стає краще, на наступний день або під вечір симптоми відновлюються,

– наголосила зірка.

Наразі Скарлетт відновлюється після хвороби. Вона зазначила, що Нью-Йорк не був підготовленим до пандемії: тестів та масок бракувало, а в магазинах досі немає дезінфікуючих засобів. Вона зазначила, що попри труднощі, місцеві відчувають підтримку одне одного і сподіваються, що все йде на спад: "Нью-Йорк перетворився на пост-апокаліптичний світ – порожній, похмурий, зі страхом, що повис у повітрі. Зараз люди звикли і згуртувалися".

Що відомо про співака Оскара? Оскар оголосив себе жінкою-трансгендером та оприлюднив нове ім'я Скарлетт Ля Куїн у лютому 2020 року. Тоді ж виконавець переїхав до США. Популярність артисту приніс хіт "Між мною і тобою". Ще до зміни статі він навчався у кіношколі в Нью-Йорку, записав там перший англомовний альбом та неодноразово з'являвся в американських талант-шоу.