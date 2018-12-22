Співак Usher подав документи на розлучення, – ЗМІ

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Співак Usher подав документи на розлучення
Співак Usher подав документи на розлучення / www.usmagazine.com

Американський співак Usher вирішив офіційно розлучитись зі своєю дружиною Грейс Мігель. Пара прийняла таке рішення після 10 років стосунків.

Як повідомляє The Blast, про намір розлучитись Usher та Грейс розповіли ще в березні 2018 року. Однак досі жоден із подружжя не наважувався офіційно подати документи до суду. 

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"Після довгих роздумів ми прийняли рішення розлучитися. Як пара. Ми як і раніше тісно пов'язані, залишаємося люблячими друзями, які будуть продовжувати підтримувати один одного на наступних етапах життя. Наші любов і повагу один до одного тільки продовжать рости", – заявили вони.

Відомо, що співак Usher звернеться за послугами до адвоката, який розлучав його з Тамекою Фостер у 2009 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Usher (@usher)

До слова, роман Usher та Грейс Мігель почався ще у 2008 році. Саме ці стосунки стали причиною першого розлучення артиста, в якому він виховував двох дітей. Роман із Грейс почався, коли вона була його менеджером та партнером. У 2015 році пара таємно одружилась на Кубі. 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові розлучення Ашер
Джерело: Lifestyle
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