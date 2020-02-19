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Співак Вадим Олійник заявив про розлучення з дружиною

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Вадим Олійник з колишньою дружиною Анною / Instagram / @oleynikvadim

Український співак Вадим Олійник заявив, що розлучився з дружиною – піарменеджеркою Анною Браженко. У шлюбі пара була 5 років, однак не афішувала своїх стосунків.

Про це артист розповів у коментарі для телеграм-каналу Соломії Вітвицької. За словами Вадима Олійника, він вже два місяць як холостяк. Причин розлучення він вирішив не називати, лаконічно заявивши, що "просто так склалося". 

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Наразі співак вирішив присвятити весь свій час музиці, тому вдруге йти до вівтаря він не планує. Однак Вадим Олійник не приховує: розлучення не переживає болісно і вже в пошуках нової музи. 

Так, я вільний, як вітер в полі, як вовк-одинак. Ми розлучилися місяці два тому. Я в хорошому настрої, пишу нову музику, творю і шукаю свою музу,
– зазначив Вадим Олійник. 

Не оминув він питань і про ідеал жінки, який шукає. Вадим Олійник пояснив журналістці, що головне, щоб його обраниця не заважала будувати кар'єру та займатись улюбленою справою. 

"Мені 32. Я тільки-тільки зрозумів, чого хочу від життя. Першочергово хочу займатись музикою, а потім життя покаже. Не хочу поспішати", – додав він. 

Хто такий Вадим Олійник? Це український співак, який розпочинав свою кар'єру з "Фабрики зірок". Після перемоги на шоу він спільно з Володимиром Дантесом виступав в гурті "ДіО. Фільми". Однак у 2015 році колектив розпався, а його солісти почали самотужки будувати кар'єру. Вже за рік сольної творчості Вадим Олійник потрапив у номінацію "Прорив року" на М1 Music Awards-2016. 

З Анною Браженко артист познайомився у 2015-му. В інтерв'ю Вадим Олійник зізнавався, що має чудові стосунки та хоче мати нащадків. У мережі подружжя публікувало спільні фото, які підкорювали прихильників співака ніжністю. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові розлучення
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