Співак Вадим Олійник заявив про розлучення з дружиною

Український співак Вадим Олійник заявив, що розлучився з дружиною – піарменеджеркою Анною Браженко. У шлюбі пара була 5 років, однак не афішувала своїх стосунків.

Про це артист розповів у коментарі для телеграм-каналу Соломії Вітвицької. За словами Вадима Олійника, він вже два місяць як холостяк. Причин розлучення він вирішив не називати, лаконічно заявивши, що "просто так склалося".

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Наразі співак вирішив присвятити весь свій час музиці, тому вдруге йти до вівтаря він не планує. Однак Вадим Олійник не приховує: розлучення не переживає болісно і вже в пошуках нової музи.

Так, я вільний, як вітер в полі, як вовк-одинак. Ми розлучилися місяці два тому. Я в хорошому настрої, пишу нову музику, творю і шукаю свою музу,

– зазначив Вадим Олійник.

Не оминув він питань і про ідеал жінки, який шукає. Вадим Олійник пояснив журналістці, що головне, щоб його обраниця не заважала будувати кар'єру та займатись улюбленою справою.

"Мені 32. Я тільки-тільки зрозумів, чого хочу від життя. Першочергово хочу займатись музикою, а потім життя покаже. Не хочу поспішати", – додав він.

Хто такий Вадим Олійник? Це український співак, який розпочинав свою кар'єру з "Фабрики зірок". Після перемоги на шоу він спільно з Володимиром Дантесом виступав в гурті "ДіО. Фільми". Однак у 2015 році колектив розпався, а його солісти почали самотужки будувати кар'єру. Вже за рік сольної творчості Вадим Олійник потрапив у номінацію "Прорив року" на М1 Music Awards-2016.



З Анною Браженко артист познайомився у 2015-му. В інтерв'ю Вадим Олійник зізнавався, що має чудові стосунки та хоче мати нащадків. У мережі подружжя публікувало спільні фото, які підкорювали прихильників співака ніжністю.