Співак Влад Дарвін одружився: перші фото з розкішного весілля

Відомий український артист і композитор Влад Дарвін (справжнє ім'я – Владислав Приходько) більше не холостяк. 16 листопада він одружився зі співачкою Христиною Марті.

Церемонія пройшла у концертному залі Києва – Mayachok Event Hall. Влад Дарвін та Христина Марті вирішили влаштувати весілля в індійському стилі. До вівтаря артист вийшов у світлій туніці та штанах. А от наречена обрала для особливого дня скромну білосніжну сукню з рукавами. Христина Марті відмовилась від фати, надавши перевагу ідеальній укладці волосся.

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"Я настільки впевнений в нас, настільки впевнений, що ми все робимо правильно, вчасно. Ти для мене означаєш більше, аніж думаєш", – романтично зізнався Влад Дарвін своїй коханій.



Влад Дарвін та Христина Марті одружились / Instagram / @ovoytsovych

Влад Дарвін та Христина Марті обмінялись клятвами у колі найближчих родичів та друзів, серед яких – українські знаменитості. Зокрема, на весіллі побували Соломія Вітвицька, Світлана Тарабарова, Наталія Могилевська, Alyosha, Наталка Карпа та інші артисти. Наречені встановили для гостей дрес-код, відтак всі очевидці церемонії прийшли у червоних вбраннях. Порушила умову молодят вагітна Наталка Карпа, яка вбрала на весілля штанний костюм з коричневим принтом.



Весілля Влада Дарвіна / Instagram / @ovoytsovych / @tarabarova / @solomiyavitvitska​

Як відомо, Христина Марті – вірменська етно-джаз виконавиця, яка у 2010 років із сестрою заснувала авторський проєкт Laura & Kristina Marti. Мабуть, Влад Дарвін познайомився зі своєю обраницею під час одного з концертів. Для першого танцю творча пара обрала зворушливий контемп, який зворушив усіх гостей.