Співака R Kelly заарештували через сексуальне насильство над чотирма людьми: деталі

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Співака R Kelly заарештували через згвалтування
Співака R Kelly заарештували через згвалтування / video.gq.com

Американський співак і автор пісень R Kelly потрапив за грати через звинувачення у зґвалтуванні чотирьох людей. Чимало американців закликають бойкотувати його музику, створивши для цього спеціальний хештег у соціальних мережах – #MuteRKelly.

Популярного американського виконавця і автора пісень в стилі ритм-н-блюз звинувачують в сексуальному насильстві як мінімум чотирьох людей. Як повідомляє ВВС, прокуратура Чикаго висунула йому звинувачення, в якому наголошено, що вони були скоєні з обтяжливими обставинами.

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Звинувачення проти виконавця стосуються чотирьох жертв, троє з яких – неповнолітні. Згідно зі звинуваченнями, інциденти сталися в період з 1998 по 2010 роки,
– зазначили в повідомленні.

Як повідомляє джерело, співак сам прийшов у поліцію, де його одразу ж заарештували, конфіскувавши паспорт. Суддя встановив розмір застави, який складає один мільйон доларів. Максимальний термін, який загрожує співаку R Kelly становить сім років тюремного терміну.

Що відомо про скандали сексуального характеру зі співаком R Kelly? Виконавець неодноразово фігурував в криміналах, як головне лице. У 1994 році він таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на той момент було всього 15 років. У 2001 році у домаганнях співака звинуватила 17-річна дівчина, а у 2002-му на нього подали ще два позови. Також його звинувачували у зніманні дитячої порнографії.

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Теги: Новини США LifeStyle Музика Кримінал Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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