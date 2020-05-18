"Спіймати Кайдаша": які українські села можна побачити у серіалі

У березні 2020 року всіх українців підкорив колоритний та неймовірно смішний серіал "Спіймати Кайдаша". Новинка кіно одразу ж отримала шалений успіх, адже його творці по-сучасному показали сюжет знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Зйомки проходили в українських селах, тому у стрічці можна побачити не підробний колорит.

Представники СТБ вирішили розсекретити, які ж села можна побачити у популярному серіалі. За їхніми словами, чимало прихильників "Спіймати Кайдаша" після виходу серіалу захотіли побачити, як виглядають знамениті Семигори. Однак не в цьому знаменитому селі проходили зйомки. Здебільшого знімання відбувались на Київщині, тому всі локації можна оглянути всього за добу.

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Село Дерев’яна

Де розташоване: Обухівський район, 35 км від Києва

Саме в селі Дерев’яна знімали головні сцени "Спіймати Кайдаша". За словами авторів проєкту, місцеві жителі вже звикли до знімальних груп, адже сюди часто приїжджають у пошуку колоритних українських пейзажів. І це не дивно: зелені пагорби, з яких відкривається краєвид на мальовничі подвір'я та білі хати – село може зачарувати будь-якого туриста.



"Спіймати Кайдаша": де проходили зйомки / Instagram / @farbovski

Село Дерев'яна можна впізнати і на перших кадрах серіалу "Спіймати Кайдаша". За сюжетом, Омелько Кайдаш забирає сина після служби в армії. Та Лаврін настільки сумував за рідним краєм, що просить батька висадити його біля мальовничого озера, де він залюбки скупався. Цю локацію можна легко знайти на околиці села. Біля водойми проходить залізнична колія до Трипілля, а конкретне місце зйомок прихильники зможуть віднайти за дерев'яним журавлем, який видніється на іншому березі озера.

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Найбільше Кайдаші сварились біля своєї хати, що розташована на вулиці Глинищанській. Однак знайти сам будинок родини прихильникам не вдасться, адже подвір’я, сарай та гараж-майстерня – це декорації, які встановили на галявині та після завершення зйомок забрали. Водночас будинок сусідки Кайдашів Таньки можна знайти у селі.



"Спіймати Кайдаша": кадри зі зйомок / СТБ



Знімальний майданчик "Спіймати Кайдаша" / Пресслужба



"Спіймати Кайдаша"​ / Пресслужба

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Село Халеп’я

Де розташоване: Обухівський район, Київська область

В цьому селі актори "Спіймати Кайдаша" відвідали місцевий клуб. Його можна побачити у 1 та 9 серіях популярного проєкту, коли головні герої побували на дискотеці, поганяли на скутерах та ледь не померли в аварії. Також Лаврін саме сюди приніс книгу до бібліотеки.



"Спіймати Кайдаша" знімали в українських селах: всі локації / Пресслужба

Село Яцьки

Де розташоване: Васильківський район, Київська область

А от мальовниче озеро з серіалу "Спіймати Кайдаша" можна побачити у селі Яцьки. Так, у 2 серії саме там Танька і баба Параска пасуть корів, а запальна парочка Карпо та Мотря влаштовують таємну зустріч.



"Спіймати Кайдаша": де знімали серіал / СТБ

Село Липовий Скиток

Де розташоване: Васильківський район, Київська область

Чимало прихильників серіалу запам'ятали блакитну дерев’яну церкву. Саме там хрестили другу дитину Тані, а Мотря зрозуміла, що не може жити без Карпа. Окрім цього, у мальовничій церкві в селі Липовий Скиток Омелько Кайдаш відмолював свої гріхи та спілкувався з бабою Параскою.

Цю локацію автори "Спіймати Кайдаша" обрали не випадково. Адже саме Онуфріївська церква є найдавнішим дерев'яним храмом Київщини. Побудували церкву у 1706 році.



Церква з серіалу "Спіймати Кайдаша" / Instagram / @anna_dubovska