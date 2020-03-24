"Спіймати Кайдаша": цікаві факти про головних акторів українського серіалу

11 березня на телеканалі "СТБ" показали останні епізоди успішного серіалу "Спіймати Кайдаша". Та і досі в мережі не припиняють обговорювати дотепні жарти та динамічний сюжет українського телепроєкту. Журналісти LifeStyle 24 вирішили зібрати цікаві факти про головних акторів серіалу.

Всього за 12 епізодів актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк зуміли підкорити серця тисяч українців. Однак вони більше відомі глядачам, як Омелько, Марія, Карпо, Лаврін і Мотря. У серіалі "Спіймати Кайдаша" актори настільки майстерно перевтілились у персонажів повісті Івана Нечуя-Левицького, що тепер неодмінно асоціюватимуться з ними.

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Однак якими успіхами можуть похизуватись зірки телесеріалу та що про них відомо – дізнавались журналісти LifeStyle 24.

Віктор Жданов (Омелько)



Актор Віктор Жданов / Дзеркало тижня

Наразі Віктору Жданову – 52 роки. Народився він у селі Киселівка, що на Херсонщині. Мабуть, ще у шкільні роки Віктор Жданов мріяв стати актором, адже одразу після завершення навчання вступив до Херсонського училища культури. Там майбутня зірка театру та кіно вивчав акторську та режисерську майстерності.

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Після завершення навчання Віктор Жданов багато часу приділяв театру. Та колоритні ролі у фільмах "Кіборги", "Додому", "Захар Беркут", "Чорний ворон", "Екс", "Номери" та ін. допомогли актору привернути увагу і вітчизняних кіноманів. За свою роботу він отримав не тільки визнання прихильників, але й звання "Заслуженого артиста України" та міжнародні відзнаки.

Особливим щаблем у кар'єрі Віктора Жданова стала участь у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша". У стрічці актор очолив родину, перевтілившись у Омелька Кайдаша.

Першим затвердили Кайдаша. Коли прийшов Віктор Жданов, ми одразу зрозуміли, що він – Кайдаш, і під нього вже підбирали сім'ю,

– розповіла сценаристка Наталка Ворожбит.



Віктор Жданов у серіалі "Спіймати Кайдаша" / СТБ

Щодо особистого життя, то Сергій Жданов щасливо одружений зі своєю колегою – акторкою Оленою Хохлаткіною. Подружжя разом працювало у донецькому театрі, однак після окупації частини Донбасу переїхало до Києва.

Цікаво, що донька Сергія та Олени успадкувала їхню любов до акторства. Оксана Жданова працює у Театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра. Зіркова пара також має сина.

Ірина Мак (Марія)



Акторка Ірина Мак в серіалі "Спіймати Кайдаша" / СТБ

У липні 2020 року українська акторка Ірина Мак святкуватиме 50-річчя. За цей час зірка театру і кіно встигла підкорити вітчизняних кіноманів неперевершеними ролями.

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Починала свою кар'єру вона з навчання у Київському інституті імені Івана Карпенка-Карого. Та, тільки отримавши диплом, ще не відома громадськості Ірина Мак з легкістю вийшла на сцену столичного театру. Акторка і досі виступає у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, де прихильники можуть насолоджуватись її бездоганною грою.



Ірина Мак на сцені театру / Театр драми і комедії

Дебютувала Ірина Мак на екранах у 1994 році, у фільмі "Царівна", в якому постала в ролі Оксани. Акторка також зіграла у стрічках "За законом", "Темні води", "Життя на двох", "Кульбаба", "Доктор Віра", "Арифметика підступності" та ін. Знана вона і завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша": Ірина Мак там зіграла роль Кайдашихи. За словами авторів телепроєкту, цю акторку вони шукали найдовше.

Довго шукали Кайдашиху. У театрі часто грають "Кайдашеву сім'ю", але там нашу героїню зображують дуже гротескно. Ми не хотіли театральності, нам потрібна була реальність,

– розповіла Наталка Ворожбит.

І цю "реальність" майстерно втілила Ірина Мак!

Підкорити серце талановитої акторки вдалось режисеру Ігорю Тихомирову. Подружжя має сина Макара, який також реалізовує себе в кіноіндустрії. Актор вже зіграв у фільмах "Кіборги" та "Межа", а також в українських серіалах.



Ірина Мак з чоловіком та сином / Архівне фото

Тарас Цимбалюк (Карпо)

Чималу увагу українок привернув виконавець ролі Карпа – Тарас Цимбалюк. Актор постав перед глядачами "Спіймати Кайдаша" сильним та впевненим чоловіком, який може приймати інколи складні рішення та брати відповідальність на себе.

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"Цікава історія з Карпом. Ми шукали брутального, самовпевненого сільського мачо, але все, кого ми розглядали – були не з нашого кіно. Я хотіла, щоб зайшов актор з чоловічою енергетикою, щоб мене до стіни прибило. І коли зайшов Тарас Цимбалюк, саме це і сталося", – згадує Наталка Ворожбит.



Актор Тарас Цимбалюк / СТБ

Родом 30-річний красень з міста Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Здобував освіту Тарас Цимбалюк у Києві, де поєднував навчання з роботою в театрах. Вперше на екранах він з'явився у 2011 році, коли зіграв другорядну роль у містичному серіалі "Щоденники темного". Окрім цього, Тарас добре відомий глядачам за образом коваля Назара у серіалі "Кріпосна".



Тарас Цимбалюк знявся у серіалі "Кріпосна" / СТБ

Тарас Цимбалюк неодружений. Однак у мережі актор залюбки публікує фото зі своєю обраницею – стилістом та фотографом Тіною Антоненко.



Тарас Цимбалюк з коханою дівчиною / Instagram / @taras.tsymbaliuk

Григорій Бакланов (Лаврін)

Особливу увагу автори серіалу "Спіймати Кайдаша" приділили образу Лавріна. Як і в книзі, персонаж є протилежністю свого брата. Він більш співчутливий, ніжний та уважний до жінок. Тому на цю роль запросили перспективного актора Григорія Бакланова.



Григорій Бакланов зіграв Лавріна у "Спіймати Кайдаша" / СТБ

25-річний одесит ще у шкільні роки закінчив акторські курси та згодом вступив до столичного університету. Будучи студентом, Григорій Бакланов отримав перші ролі в театрі та кіно. Дебютував він на телеекранах у фільмі "Зустріч", після чого зіграв Семена у "Пекельній Хоругві".

Цікаво, що, окрім акторської кар'єри, Григорій Бакланов ще й чудовий музикант. Хлопець грає чи не на всіх музичних інструментах.

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Підкорити серце актора зуміла його колега Анастасія Цимбалар. З ефектною білявкою Григорій Бакланов залюбки красується на сторінках у мережі. Пара ще не узаконила свої стосунки.



Григорій Бакланов з дівчиною / Facebook / @id=100007774321077

Антоніна Хижняк (Мотря)

Особливо переконливо свою роль у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла акторка Антоніна Хижняк. 29-річна зірка майстерно перевтілилась у запальну Мотрю, яка готова сперечатись зі свекрухою та боротись за своє щастя.

Мотря-бензопила. Поки не заведеться, наче нормальна людина, але як тільки щось не по її – все, ховайся, "Джек-різник" відпочиває,

– прокоментувала свою роль Антоніна Хижняк.



Антоніна Хижняк зіграла Мотрю у "Спіймати Кайдаша" / СТБ

Відомо, що акторка родом з міста Українка, що на Київщині. Одразу після закінчення школи вона вступила до столичного університету та стала дипломованою акторкою. Працювала у театрі ляльок. Озвучує фільми українською та російською мовами. Окрім цього, Антоніна Хижняк залюбки постає і в кадрі. Акторка вже знялась у кінострічках "Кохання із заплющеними очима", "Мамин синочок" та "Слід".

А от особисте життя кінозірка воліє не афішувати. Антоніна Хижняк розлучена та має сина, який вражає схожістю із зірковою матусею.



Антоніна Хижняк з сином / Instagram / @tonya_actress