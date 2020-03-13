"Спіймати Кайдаша": мережу розсмішили меми, створені за мотивами серіалу

В Україні завершився показ останніх епізодів популярного серіалу "Спіймати Кайдаша". Тисячі кіноманів спостерігали за кумедними чварами між головними героями. Викликали усмішку і колоритні фрази, які запам'ятались глядачам. Після завершення телепроєкту журналісти LifeStyle 24 підібрали найкумедніші меми за мотивами "Спіймати Кайдаша".

Спостерігати за життям сімейки Кайдашів – це одне задоволення. Восьмеро героїв серіалу – Омелько та Марія, Мотря і Карпо, Лаврін та Мелашка – то ділили територію між собою, то не могли знайти порозуміння у спірних питаннях. Щоразу між ними виникали все нові скандали, від яких неможливо було втримати сміх. Особливо яскраво вони виглядали завдяки фразеологізмам та крилатим фразам, що кумедно доповнювали сюжет серіалу.

Дивіться також: "Спіймати Кайдаша": фінальні 11 та 12 серії про знамениту родину

У мережі представники телеканалу "СТБ" опублікували серію мемів, що підкорила прихильників особливим гумором. Журналісти LifeStyle 24 вирішили зробити добірку, яка нагадає улюблені гумористичні моменти в епізодах "Спіймати Кайдаша".

До теми: "Спіймати Кайдаша": сюжет і трейлер 10 епізоду популярного серіалу

Цікаво: "Спіймати Кайдаша": що було у 8 і 9 серії українського серіалу