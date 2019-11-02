Спочатку було дуже складно, – Моніка Беллуччі розповіла про стосунки з Венсаном Касселем

55-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі відверто заговорила про відносини з колишнім чоловіком 52-річним Венсанем Касселем. За словами знаменитості, їм вдалося порозумітися заради їхніх доньок.

У вересні Моніці Беллуччі виповнилося 55 років і вона досі вважається однією з найсексуальніших та найжіночніших зірок у кіно та фешн-індустрії. Тож, її особисте життя, набутий досвід і секрети краси неабияк цікавлять навіть юних фанаток. І про все це Моніка Беллуччі відверто розповіла в інтерв'ю для італійського Elle Weekly, нову обкладинку якого вона прикрасила своїм портретом.

Читайте також: Моніка Беллуччі показала, як виглядала на старті кар'єри: приголомшливе фото

Найцікавішу тему – стосунки з Венсаном Касселем, який одружився з молодою моделлю Тіною Кунакі – Моніка Беллуччі зачепила одразу. Вона зізналася, що над їхніми відносинами повинні працювати обидва і спершу їм це давалося дуже складно. Однак їй вдалося дійти спільної думки заради дітей.

Звичайно, це вже зовсім інші відносини, адже багато що в них відсутнє … Ми не те, щоб друзі, але, як батьки, ми з ним партнери. Спочатку було дуже складно – були і скандали, і непорозуміння. Зараз інтереси наших дочок стоять на першому місці. Коли ми з Венсаном добре спілкуємося, дівчатка щасливі. Заради них ми залишили всі образи в минулому і намагаємося бути підтримкою один одному,

– відверто зізналася Моніка Беллуччі.



Моніка Беллуччі і Венсан Кассель / Soimag

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі і Венсан Кассель одружилися у 1999 році. У 2004 році у них народилася донька Дева, а в 2010 – Леоні. Однак у 2013 зіркова пара оголосила про розлучення. З того часу актори заводили чимало романів, а Венсан Кассель навіть одружився вдруге. На відміну від ексчоловіка Моніка залишається вільною жінкою, яка просто насолоджується своїм життям. У своєму коментарі для італійського Elle Weekly актриса заявила, що величезне щастя вкладати свою пристрасть у те, що робиш і саме це дозволяє їй у 55 років все ще залишатися іконою жіночності.

Популярна італійська зірка згадала і про свій оновлений імідж, який вперше засвітила у вересні напередодні свого 55 дня народження.

Багато хто вважає, що, коли жінка змінює зачіску, у неї в житті теж відбуваються важливі зміни. Я не схильна вірити різним забобонам, але припускаю, що попереду мене чекає щось нове. Подивимося. Я не даю ніяких порад, це занадто особистий вибір, і не засуджую, бо кожен повинен робити те, що відчуває, головне – робити це добре,

– зазначила Моніка Беллуччі.