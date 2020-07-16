Зірка українського шоу-бізнесу може насолоджуватися літом навіть без мандрівок на курорти, адже в її заміському будинку є розкішний басейн. Надя Дорофєєва влаштувала відпочинок у провокативному купальнику, а для вечірки прихопила надувного єдинорога.

На особистій сторінці в інстаграмі Надя Дорофєєва часто публікує пікантні фото, на яких демонструє свою фантастичну фігуру в повній красі, а літній сезон – ідеальний час для гарячих кадрів у купальнику. Тому зірка влаштувала сексуальну зйомку в басейні, під час якої показала апетитні форми з різних ракурсів.

До теми У купальнику на надувному єдинорогу: Надя Дорофєєва показала розваги в басейні – яскраве відео

Схоже, вечеряла в цей день зірка просто у воді, адже насолоджувалася коктейлем, овочами та канапками. Для розваг вона обрала ефектний купальник червоного кольору в білий горошок. Бюстгальтер на бретелях привертав увагу до грудей завдяки грайливим рюшам, а високі трусики нагадували найстильніші пляжні вбрання 80-х.

У воду Надя Дорофєєва занурювалася в трендових окулярах на яскравому ланцюжку та сережках-кільцях. Волосся вона зібрала у високий пучок, залишивши лише пасма попереду. Позитивний настрій, який зірка передала підписникам, забезпечив надувний єдинорог.

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