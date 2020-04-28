Спокуслива Демі Роуз оголила груди у пікантній сукні: запаморочливе фото

25-річна модель як ніхто інший зі світових зірок любить експериментувати з відвертим одягом. Демі Роуз приміряла сукню з екстремальними розрізами без білизни. Вбрання оголило груди знаменитості, а сама красуня вкотре довела бездоганність своїх форм.

Впродовж карантину Демі Роуз вдається до нових спокусливих фешн-експериментів та пригадує сонячний відпочинок до початку пандемії. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото, яке було зроблене в Іспанії. Кадр традиційно викликав шквал захвату у фоловерів.

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На світлині британська модель постала без білизни. Її тіло прикрила чорна сукня, на яку могла зважитися лише Демі Роуз. Вбрання з суцільними розрізами з обох боків та екстримально глибоким декольте акцентувало на всіх принадах зірки – розкішному пишному бюсті та підтягнутих сідницях. Сівши поблизу блакитного басейну, модель обрала найефектнішу позу, аби продемонструвати тіло у всій красі.

Навіть під палючим сонцем Демі Роуз не забуває про вишуканий макіяж та елегантну укладку. Красуню засипали компліментами у коментарях шанувальники, які спраглі до подібних відвертостей секс-символу. Вони відзначили її янгольську зовнішність та сексапільну фігуру.