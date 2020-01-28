Спокуслива Демі Роуз засвітила груди в яскравому бікіні: гарячі фото

Британська модель завоювала прихильність 12-мільйонної аудиторії завдяки своїм відвертим знімкам. Саме тому 24-річна красуня навіть допис, який присвятила покійній матері, супроводжує пікантним кадром.

Пишногруда Демі Роуз незмінно вражає сексапільністю у нових фотозйомках. Проте цього разу зірка інтернет-простору перевершила саму себе. Вона опублікувала еротичні кадри, на яких продемонструвала приголомшливий бюст. Проте привід для такої відвертості далекий від позитиву.

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На сторінках соціальних мереж Демі Роуз поділилася деталями особистого життя. Дівчина віддала шану покійним батькам, які пішли з життя впродовж двох останніх років. Дівчина постала на фото у рожевому бюстгальтері на зав'язках, який ледь прикривав великі груди знаменитості. Її декольте прикрасив ланцюжок з хрестиком, який належав її матері.

Нехай Бог благословить вас. Це розп'яття належало моїй матері. Не минуло й дня, коли б я не думала про своїх батьків на небі. Процес тяжкий, але цілющий. Господь дає, і Господь забирає,

– написала Демі Роуз.

Мати моделі померла у віці 64 роки у червні 2019, а смерть тата родина пережила за вісім місяців до того. Фоловерів таке відверте повідомлення гарячої брюнетки не могло залишити байдужими. Тому вони засипали зірку співчутливими коментарями та сотнями тисяч вподобань.

Хто така Демі Роуз? У 2015 році біографія Демі кардинально змінилася: модель переїхала з Великобританії в Америку. Там Роуз відразу потрапила в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь в фотосесіях. Після цього Демі почали запрошувати у відомі журнали: її обличчя прикрашало сторінки "For Him Magazine" і "Nuts". Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine. Самовпевненість і наполегливість допомогли Демі досягнути популярності. Яскрава брюнетка не боїться сміливих висловлювань, які тільки підігрівають інтерес до її особистості. В одному з інтерв'ю Роуз сказала, що її життя ідеальне. Дівчина показує форми світові, кидаючи виклик Кім Кардашьян. Демі вважає, що Кім виглядає набагато гірше за неї.