Спокуслива Джоан Смоллс похизувалась пляжними знімками в купальнику: 18+

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Джоан Смоллс у купальнику
Джоан Смоллс у купальнику / Instagram / @joansmalls

Знаменита пуерто-риканська модель Джоан Смоллс при першій же можливості відправляється на відпочинок, звідки не забуває ділитись спекотними знімками. 10 листопада на її інстаграм-сторінці з'явилась серія знімків, яка за лічені години розбурхала мережу.

31-річна Джоан Смоллс може похизуватись розкішними знімками у білизні та купальниках, адже модель вже кілька років співпрацює з брендами Victoria's Secret та Savage X Fenty від Ріанни. Однак і буденні знімки запальної манекенниці викликають не менший фурор, аніж професійні. 

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Днями вона опублікувала серію гарячих світлин, на яких постала у помаранчевому купальнику. Джоан Смоллс залюбки позувала на фоні Карибського моря, обираючи сексуальні пози. Світлини вона зробила на рідному острові – Пуерто-Рико. Виглядала Джоан неперевершено, демонструючи бездоганно струнку фігуру. 

"Я чула, що ви замерзаєте в Нью-Йорку", – написала до пляжних знімків Джоан Смоллс, викликавши заздрість у своїх колег. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

Водночас Джоан Смоллс не забуває і про роботу. Модель стала запрошеною зіркою на зйомках американського проєкту "Топ-модель по-американськи". У випуску вона оцінювала вміння учасниць фотографуватись та спільно з Гайді Клум давала оцінку їхньої роботи в кадрі. На зйомки Джоан прийшла у блискучій мінісукні, яка приголомшила її прихильників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Еротика
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