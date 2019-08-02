Спокуслива Джуліанн Гаф знялась голою та зробила несподіване зізнання: фото 18+

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Джуліанн Гаф повністю гола знялась для глянцю
Джуліанн Гаф повністю гола знялась для глянцю / www.womenshealthmag.com

Голлівудська акторка Джуліанн Гаф зуміла приголомшити світ не тільки еротичною фотосесією, але й відвертим зізнанням щодо сексуальної орієнтації. Знаменитість заявила, що є бісексуалкою.

Серпневий випуск журналу Women's Health, мабуть, зміг встановити свій рекорд з відвертості. Головною героїнею випуску стала 31-річна Джуліанн Гаф, яка постала перед камерою абсолютно голою. 

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Хто така Джуліанн Гаф?Популярність у США Джуліанн Гаф здобула після перемоги у двох шоу "Танці з зірками". Та на цьому американка не зупинилась: у 2008 році вона випустила дебютний альбом "Julianne Hough", який мав шалену популярність та посідав перші сходинки чартів. Після кількох студійних платівок зірка зіграла ролі у фільмах "Тиха гавань", "Бурлеск", "Рок на віки" та "Footloose". 

Акторка та професійна танцівниця позувала на фоні води та декорацій у вигляді льодовиків. Джуліанн Гаф грайливо прикривала інтимні місця, обираючи сексуальні пози. 

Джуліанн Гаф знялась голою
Джуліанн Гаф знялась голою / Фото: Women's Health

Не менш провокативним було й інтерв'ю з Джуліанн Гаф. У спілкуванні з журналістами акторка заявила про свою бісексуальність. Водночас вона не приховувала, що свого часу про це відверто розповіла своєму чоловіку – 36-річному хокеїстові Бруксу Лайку. 

Я сказала йому, що бісексуалка. Він оторопів: "Вибач, що?" Я повторила ще раз, але сказала, що вже зробила свій вибір і вирішила бути тільки з ним,
– згадала Джуліанн Гаф. 

Голлівудська акторка не приховувала, що їй було вкрай складно визначитись із сексуальною орієнтацію та прийняти себе такою, як є. Ще більше переживань у Джуліанн Гаф виникало через побоювання щодо можливого розлучення, адже Брукс Лайк міг покинути зірку через це. 

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"Я багато шукала в собі справжню жінку і розуміла, що по суті мені нічого не потрібно. З іншого з боку, в мені жила маленька дівчинка, яка дивилася на Брукса і хотіла одного: щоб її захистили. Я запитувала себе: "Невже він дійсно збирається полюбити цю версію мене?" Однак чим більше я розбиралась в собі, тим більше він мене приваблював. Тепер у нас дуже близькі стосунки", – розповіла Джуліанн Гаф. 

Джуліанн Гаф у провокативній зйомці
Джуліанн Гаф у провокативній зйомці / Фото: Women's Health

Окрім цього, акторка заявила, що 2 роки тому їй довелось звернутись до сексолога через проблеми в інтимному житті з чоловіком. Тепер Джуліанн Гаф переконує усіх, що труднощі може подолати кожен, головне – знайти професіонала, який допоможе у цьому. 

Багато хто не знає, чого насправді хоче. Моє прагнення розібратись врятувало наші стосунки. Нам обом хотілося зрозуміти, що відбувається не так,
– додала Джуліанн Гаф. 


Провокативна зйомка Джуліанн Гаф / Фото: Women's Health

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Еротика
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