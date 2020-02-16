Спокуслива Емілі Ратажковскі засвітила пишні груди в купальнику: гарячі фото

Відверта, пристрасна, сексапільна Емілі Ратажковскі полюбляє ділитися з прихильниками спекотними світлинами. Зірка не втрачає жодної нагоди похизуватися стрункою фігурою.

Відома англійська акторка та модель Емілі Ратажковскі часто позує для рекламних кампаній та у провокативних фотосесіях. Днями на своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала відверті кадри з відпочинку.

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Кожне фото Ратажковскі – це пристрасть, сексуальність та привабливість. Вона щоразу демонструє свої спокусливі форми, не має комплексів та не боїться думки інших людей. На нових фотографіях Емілі зображена в коричневому купальнику з цікавим принтом. Модель похизувалася пишними грудьми, зробивши яскраві селфі.

Її шию прикрашав тоненький золотий ланцюжок. Волосся Ратажковскі було розпущеним, а обличчя сяяло легким макіяжем.



Сексапільна Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata