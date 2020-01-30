24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Спокуслива Емілі Ратажковскі знялася в еротичній фотосесії: сексуальні фото

87 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Знаменита англійська акторка та модель Емілі Ратажковскі позувала у фотосесії для нової колекції білизни власного бренду INAMORATA.

28-річна знаменитість знялася в новій сексуальній фотосесії і стала обличчям рекламного кампейну. На світлинах Емілі вкотре продемонструвала свою струнку та спокусливу фігуру.

Читайте також: Белла Хадід оголила груди в провокативній зйомці: фото 18+

Одним із образів Ратажковскі на еротичних фото є прозоре боді та біла сорочка. Модель забрала волосся на бік та зробила макіяж зі стрілками, чим ще більше підкреслила свою сексуальність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

На інших знімках вона позує у спідній білизні та джинсах. При цьому хизується вигинами свого тіла та сідницями. Спокусливості світлинам додає пристрасний погляд Емілі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Хто така Емілі Ратажковскі?Емілі Ратажковскі – англійська акторка та модель. З чотирнадцятирічного віку дівчина почала свою модельну кар'єру. Тоді Ратаковскі підписала свій перший контракт з модельним агентством. Пізніше Емілі вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на спеціальність "Образотворче мистецтво", але провчилась там лише рік, оскільки більший пріоритет надала модельній сфері. Її дебют в кінематографі відбувся у 2005 році з фільму Роберта Лейна "Рік і день". Стала відомою дівчина завдяки таким фільмам, як "Зникла" (2014), "Антураж" (2015), "128 ударів у хвилину" (2015). У 2018 знялася у стрічках "Красуня на всю голову" та "Невидимка". Модель заміжня за актором і продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом.

Стрілянина і вибух у Харкові: поліція ввела план перехоплення – що відбувається
сьогодні
6294
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 398
сьогодні 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34358
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3389
27 січня 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1627
27 січня 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 6187
Новини
Більше новин
Залиште відгук