Спокуслива Емілі Ратажковскі знялася в еротичній фотосесії: сексуальні фото

Знаменита англійська акторка та модель Емілі Ратажковскі позувала у фотосесії для нової колекції білизни власного бренду INAMORATA.

28-річна знаменитість знялася в новій сексуальній фотосесії і стала обличчям рекламного кампейну. На світлинах Емілі вкотре продемонструвала свою струнку та спокусливу фігуру.

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Одним із образів Ратажковскі на еротичних фото є прозоре боді та біла сорочка. Модель забрала волосся на бік та зробила макіяж зі стрілками, чим ще більше підкреслила свою сексуальність.

На інших знімках вона позує у спідній білизні та джинсах. При цьому хизується вигинами свого тіла та сідницями. Спокусливості світлинам додає пристрасний погляд Емілі.

Хто така Емілі Ратажковскі?Емілі Ратажковскі – англійська акторка та модель. З чотирнадцятирічного віку дівчина почала свою модельну кар'єру. Тоді Ратаковскі підписала свій перший контракт з модельним агентством. Пізніше Емілі вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на спеціальність "Образотворче мистецтво", але провчилась там лише рік, оскільки більший пріоритет надала модельній сфері. Її дебют в кінематографі відбувся у 2005 році з фільму Роберта Лейна "Рік і день". Стала відомою дівчина завдяки таким фільмам, як "Зникла" (2014), "Антураж" (2015), "128 ударів у хвилину" (2015). У 2018 знялася у стрічках "Красуня на всю голову" та "Невидимка". Модель заміжня за актором і продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом.