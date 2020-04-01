Спокуслива Кайлі Дженнер показала підтягнуте тіло в обтягуючому боді
Американська модель та блогерка Кайлі Дженнер, як і всі зірки, сумує за відпочинком біля океану та безтурботними буднями. Зараз вона проводить час у колі сім'ї та час від часу згадує відпочинок з друзями. Новим кадром-фотоспогадом зірка вже поділилась у мережі Instagram.
22-річна мільярдерка лише кілька днів тому згадувала, як сильно хоче з друзями на морське узбережжя, але карантин, зокрема у США, вносить свої корективи навіть у плани зірок. Кайлі продовжує сидіти і працювати з дому у будинку в Каліфорнії.
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Втім, вона показала прихильникам раніше неопубліковане фото, яким вразила усіх – її пишну та підтягнуту водночас фігуру підкреслювало боді бежевого кольору. Річ чудово підкреслювала її талію зі стегнами та груди. Золоті сережки та підвіска на руці доповнили пляжний look, а нюдовий макіяж та розпущене волосся завершили образ.
Кайлі Дженнер в спокусливому боді / Instagram / @kyliejenner
Вже декілька мільйонів користувачів вподобали цей знімок та залишили тисячі захопливих коментарів: "Ангел", "Гаряча", "Вау!", "Чудовий образ", "Дивовижна" та інші компліменти. LifeStyle 24 пропонує переглянуйти й інші звабливі фото Кайлі, які вона публікувала в мережі останнім часом.
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