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Спокуслива красуня Демі Роуз замилувала відвертим образом: фото

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Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Любителька звабливих світських виходів та пікантних світлин опублікувала новий знімок на сторінках свого інстаграму. Британська модель постала на тлі пірамід у шовковому вбранні без бюстгальтера, провокативно оголивши пишний бюст.

Днями Демі Роуз відправилася до Єгипту, чим одразу поспішила поділитися зі своїми шанувальниками. У мережі вона оприлюднила фото, на якому постала в образі східної красуні. 

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Під палючим сонцем 24-річна модель позувала в шовковій сукні-халаті кольору хакі з різнобарвним квітковим принтом. Об'ємне плаття трималося на тілі спокусливої брюнетки лише завдяки широкому шкіряному поясі, який вдало підкреслив струнку талію знаменитості. Глибокий розріз сукні дозволив продемонструвати приголомшливі ноги Демі Роуз. 

Дівчина доповнила образ шкіряною сумочкою на ланцюжку та масивним кольє на шиї. Звичайно, навіть у спеку модель не обходиться без розкішного макіяжу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Також на сторінці Демі Роуз з'явилася світлина, на якій красуня зображена у яскравому жовтому вбранні, яке майже цілком оголило груди зірки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Демі Роуз Еротика
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