Спокуслива Леся Нікітюк у чорній сукні-піджаку похизувалася стрункими ногами: привабливе фото

Знаменита українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре похизувалася своєю ідеальною фігурою. Красуня поділилася фотографією, на якій продемонструвала довгі стрункі ноги.

Черговий пристрасний знімок з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Лесі. Вона знає, як створити навколо своєї особистості ажіотаж і вміло цим користується. Спокуслива Нікітюк часто ділиться з прихильниками світлинами у відвертому вбранні та викликає захоплення своєю витонченою фігурою.

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На черговому фото Леся позує на фоні білої кімнати. Вона одягнена в чорниу сукню-піджак, яка гарно підкреслює стрункі ноги блогерки. Таке вбрання зірка поєднала із туфлями-човниками оранжевого кольору. Волосся знаменитості ефектно розвіювалося за допомогою фену, який видно на знімку. На обличчі Нікітюк зробила макіяж в ніжних тонах та зробила акцент, додавши чорні стрілки на повіки.

На час карантину телеведуча відправилася до свого рідного міста Хмельницький. У публікації під фото вона розповіла, що встигла зробити за день: