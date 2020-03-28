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Спокуслива Леся Нікітюк у чорній сукні-піджаку похизувалася стрункими ногами: привабливе фото

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Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменита українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре похизувалася своєю ідеальною фігурою. Красуня поділилася фотографією, на якій продемонструвала довгі стрункі ноги.

Черговий пристрасний знімок з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Лесі. Вона знає, як створити навколо своєї особистості ажіотаж і вміло цим користується. Спокуслива Нікітюк часто ділиться з прихильниками світлинами у відвертому вбранні та викликає захоплення своєю витонченою фігурою.

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На черговому фото Леся позує на фоні білої кімнати. Вона одягнена в чорниу сукню-піджак, яка гарно підкреслює стрункі ноги блогерки. Таке вбрання зірка поєднала із туфлями-човниками оранжевого кольору. Волосся знаменитості ефектно розвіювалося за допомогою фену, який видно на знімку. На обличчі Нікітюк зробила макіяж в ніжних тонах та зробила акцент, додавши чорні стрілки на повіки.

На час карантину телеведуча відправилася до свого рідного міста Хмельницький. У публікації під фото вона розповіла, що встигла зробити за день:

  • побілила всі дерева в дворі;
  • замаринувала курку;
  • помила машину і навіть диски;
  • помила пса;
  • тренування 40 хвилин і зробила додаткові вправи на прес;
  • подзвонила всім подружкам і навіть тим, яким не дзвонила пів року;
  • поприбирала в хаті, продезінфікувала підлогу;
  • посадили на городі салат і руколу.
Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Леся Нікітюк
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