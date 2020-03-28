Спокуслива Леся Нікітюк у чорній сукні-піджаку похизувалася стрункими ногами: привабливе фото
Знаменита українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре похизувалася своєю ідеальною фігурою. Красуня поділилася фотографією, на якій продемонструвала довгі стрункі ноги.
Черговий пристрасний знімок з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Лесі. Вона знає, як створити навколо своєї особистості ажіотаж і вміло цим користується. Спокуслива Нікітюк часто ділиться з прихильниками світлинами у відвертому вбранні та викликає захоплення своєю витонченою фігурою.
Читайте також: У топі і прозорій спідниці: Леся Нікітюк розбурхала мережу сексуальним фото
На черговому фото Леся позує на фоні білої кімнати. Вона одягнена в чорниу сукню-піджак, яка гарно підкреслює стрункі ноги блогерки. Таке вбрання зірка поєднала із туфлями-човниками оранжевого кольору. Волосся знаменитості ефектно розвіювалося за допомогою фену, який видно на знімку. На обличчі Нікітюк зробила макіяж в ніжних тонах та зробила акцент, додавши чорні стрілки на повіки.
На час карантину телеведуча відправилася до свого рідного міста Хмельницький. У публікації під фото вона розповіла, що встигла зробити за день:
- побілила всі дерева в дворі;
- замаринувала курку;
- помила машину і навіть диски;
- помила пса;
- тренування 40 хвилин і зробила додаткові вправи на прес;
- подзвонила всім подружкам і навіть тим, яким не дзвонила пів року;
- поприбирала в хаті, продезінфікувала підлогу;
- посадили на городі салат і руколу.
Читайте також
-
Музика лікує і мотивує: добірка концертів для перегляду на карантині від Світлани Тарабаровоїсьогодні , 18:01
-
Брітні Спірс святкує 20-річчя культового кліпу Oops!... I Did It Again: фото та відеосьогодні , 20:25
-
Година Землі 2020: що це таке і точний час в Українісьогодні , 17:42
-
Катя Осадча замилувала мережу домашнім селфі з Юрієм Горбуновим: ніжне фотосьогодні , 13:33
-
Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Українісьогодні , 19:02
-
Святослав Вакарчук подарував пісню лікарям, які борються з коронавірусом: зворушливе відеосьогодні , 18:32