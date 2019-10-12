Спокуслива Ріанна у хижацькій сукні засвітила пишні форми

58 Читать новость на русском
Ріанна
Ріанна / Getty Images

Відома барбадоська співачка Ріанна вирішила спробувати себе у новому амплуа – вона випустила свою фотобіографію. Однак на презентацію першої книги 31-річна зірка прийшла в образі справжньої хижачки, але точно не літераторки.

Напередодні, 11 жовтня, у Нью-Йорку Ріанна презентувала біографію, про яку розповіла світові кілька днів тому на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Savage x Fenty: з'явилися фото і відео з показу сексуальної білизни бренду Ріанни

На червоній доріжці перед музеєм Соломона Ґуггенхайма співачка постала у приголомшливому та злегка агресивному образі. У сукні з леопардовим принтом, здавалося б, нічого особливого, проте виріз, який утворився завдяки одній масивній бретельці, дозволив співачці похизуватися її пишним бюстом.

Леопардову сукню від Saint Laurent Ріанна доповнила високими чоботами кольору марсала з пітоновим принтом. А очі підвела тінями, тому її погляд виглядав по-справжньому котячим. Так, вечірній образ барбадоської зірки сміливо можна назвати хижацьким.

Ріанна
Ріанна / Getty Images 

blog_ava
Кейт Міддлтон звільнила помічницю після 7 років служби: подробиці
сьогодні
3366
Теги: LifeStyle Ріанна Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
сьогодні 18:24 День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
Квітослава Туз 3007
"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
сьогодні 14:32 "Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 465
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
11 жовтня 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
459
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
11 жовтня 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 2989
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
11 жовтня 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1894
Новини
Більше новин
Залиште відгук