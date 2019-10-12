Спокуслива Ріанна у хижацькій сукні засвітила пишні форми

Відома барбадоська співачка Ріанна вирішила спробувати себе у новому амплуа – вона випустила свою фотобіографію. Однак на презентацію першої книги 31-річна зірка прийшла в образі справжньої хижачки, але точно не літераторки.

Напередодні, 11 жовтня, у Нью-Йорку Ріанна презентувала біографію, про яку розповіла світові кілька днів тому на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Savage x Fenty: з'явилися фото і відео з показу сексуальної білизни бренду Ріанни

На червоній доріжці перед музеєм Соломона Ґуггенхайма співачка постала у приголомшливому та злегка агресивному образі. У сукні з леопардовим принтом, здавалося б, нічого особливого, проте виріз, який утворився завдяки одній масивній бретельці, дозволив співачці похизуватися її пишним бюстом.

Леопардову сукню від Saint Laurent Ріанна доповнила високими чоботами кольору марсала з пітоновим принтом. А очі підвела тінями, тому її погляд виглядав по-справжньому котячим. Так, вечірній образ барбадоської зірки сміливо можна назвати хижацьким.



Ріанна / Getty Images