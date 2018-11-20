Спокуслива тигриця: Ельза Госк показала пишні сідниці – пікантні фото
30-річна Ельза Госк поділилась із шанувальниками сексуальним знімком з відпочинку. Прихильники Ельзи вкотре переконались, що відомий ангел Victoria’s Secret перебуває у чудовій формі.
Пікантну світлину 30-річна шведська модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Секс у великому місті – 3: у новому фільмі помре один із головних героїв
Фото Ельзи на березі моря біля хижини з солом’яним дахом зачарувало її "фоловерів". "Чудова", "Прекрасна", "Ти – вогонь" – засипали модель компліментами шанувальники.
На знімку Ельза повстала у сорочці та бікіні в анімалістичний принт. До пляжного образу вона підібрала великі круглі сережки, а над зачіскою попрацював вітер – кучеряве волосся розвіювалось в різні сторони.
Ельза Госк на відпочинку / Instagram @hoskelsa
Ельза Госк на відпочинку / Instagram @hoskelsa
Також Ельза поділилась зворушливим знімком зі своїм коханим.