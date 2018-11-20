Спокуслива тигриця: Ельза Госк показала пишні сідниці – пікантні фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / www.instagram.com/hoskelsa

30-річна Ельза Госк поділилась із шанувальниками сексуальним знімком з відпочинку. Прихильники Ельзи вкотре переконались, що відомий ангел Victoria’s Secret перебуває у чудовій формі.

Пікантну світлину 30-річна шведська модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Фото Ельзи на березі моря біля хижини з солом’яним дахом зачарувало її "фоловерів". "Чудова", "Прекрасна", "Ти – вогонь" – засипали модель компліментами шанувальники.

На знімку Ельза повстала у сорочці та бікіні в анімалістичний принт. До пляжного образу вона підібрала великі круглі сережки, а над зачіскою попрацював вітер – кучеряве волосся розвіювалось в різні сторони.

Ельза Госк
Ельза Госк на відпочинку / Instagram @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк на відпочинку / Instagram @hoskelsa

Також Ельза поділилась зворушливим знімком зі своїм коханим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Теги: LifeStyle Еротика Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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