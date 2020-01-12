Спокуслива Тіна Кунакі поділилася пікантними фото в купальнику

22-річна дружина французького кіноактора вкотре показала розкішне тіло в купальнику на узбережжі Атлантичного океану. Пружні сідниці фотомоделі прикрасило нове татуювання скорпіона, яке зірка продемонструвала на сторінках свого інстаграму.

Подружжя, яке виховує 8-місячну доньку Амазонію, полюбляє відпочинок під палючим сонцем. Впродовж кількох тижнів Венсан Кассель та Тіна Кунакі перебувають в Бразилії, де сповна насолоджуються океаном та теплом.

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Французька фотомодель досить часто тішить своїх прихильників гарячими кадрами, демонструючи неймовірне тіло після пологів. Для своїх пляжних образів вона обирає найбільш відверте вбрання, яке б підкреслило її пишний бюст та струнку талію.

Нова зйомка Тіни Кунакі не стала винятком. На світлинах вона постала в чорному бікіні, демонструючи свої сідниці просто на камеру. Їх прикрасило зображення скорпіона, яке знаменитість вирішила додати на своє тіло назавжди, чи то лише на час тривалого відпочинку. Сексуальності образу додало вологе волосся та спокусливий погляд темношкірої красуні.

Під час відпочинку на узбережжі Атлантичного океану молода матуся не соромиться хизуватися своєю фігурою у найбільш пікантних купальниках. Так, днями вона приміряла напівпрозорий купальник під час прогулянки з псом.