Спокусливі фото Емілі Ратажковскі з сімейного відпочинку

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Модель Емілі Ратажковскі / Instagram /@emrata

Зваблива модель відправилась відпочивати на Мальдіви разом з своїм чоловіком продюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Вона не втрачає нагоди вкотре продемонструвати своє підтягнете тіло та пружні сідниці.

Американська модель та акторка тішить прихильників світлинами зі свого особистого життя. Вона часто показує відверті образи з глибоким декольте чи еротичному міні. Коли ж справа стосується відпочиноку на узбережжі Індійського океану, то сумнівів не виникає – Емілі розділить насолоду зі своїми підписниками. 

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Пара зупинилася у розкішному п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria. Дівчина в своєму інстаграмі продемонструвала фото приголомшливої краси – блакитна вода зливається з небесним горизонтом. Такі краєвиди Емілі прикрасила загадковою позою у чорному бікіні з півоберту. Обраний ракурс чудово підкреслив ідеальні сідниці манекенниці. 

Я заздалегідь прошу пробачення за безглузду кількість контенту, який публікуватиму з цього небесного місця,
– не приховала своє задоволення Емілі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

На іншій світлині Емілі зображена разом з чоловіком Себастьяном. Вона сидить на плечах продюсера у білому купальнику. Себастьян задоволено усміхається і не приховує свою радість. Очевидно, модель вирішила відпочити від розкішних макіяжів та зачісок, зважаючи на її скуйовджене волосся. 

Мальдівська курка,
– поглумилася на своїм зовнішнім виглядом секс-символ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Спокусливі фото з відпочинку Емілі Ратажковскі / Instagram /@emrata
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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Зіркові романи Емілі Ратажковскі Мальдіви
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