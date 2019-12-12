Спокусливі рухи в не менш звабливому одязі: як Мадонна готується до концерту

Американська співачка у віці 61 рік може дозволити собі обирати відверті сценічні вбрання. Аби підтримувати таку приголомшливу фігуру, їй доводиться проводити численні тренування. Одне з них зірка показала у соціальній мережі. Які вправи вона виконує просто перед концертом?

Легендарна виконавиця з бунтарською репутацією неодноразово вражала мережу неординарними рішеннями та вчинками. Днями знаменитість вирішила поділитися особистим секретом стрункості та молодості.

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На відео Мадонна разом з учасниками свого балету виконує комплекс фізичних вправ під ритмічну музику. До таких методів підготовки зірка вдається перед кожним своїм виходом на сцену. Її гримерка тимчасово перетворюється на спортзал. Проте з кадрів важко не помітити, що сама Мадонна захоплена процесом і не відстає від майже втричі молодших учасників свого колективу.

Минулий вечір у Філадельфії,

– лаконічно прокоментувала виконавиця.

Варто зазначити, що зірка не вперше демонструє те, що відбувається за кулісами тоді, як публіка чекає на її виступ. Нещодавно вона опублікувала еротичне відео. У гримерці зірка розігрівала голосові зв'язки у той час, як їй робили макіяж. Вокальні розминки співачка проводила у досить відвертому образі – лежачи та в мереживній білизні.