Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре приголомшила шанувальників своїм образом. Вона не боїться експериментувати та все частіше вдається до відвертих фотосесій. На одному із кадрів зірка позувала у сексуальному боді.

Еротичне фото знаменитість поширила на особистій сторінці в інстаграмі. За її акаунтом стежать майже три з половиною мільйони користувачів мережі, які з нетерпінням чекають нових публікацій. І Леся точно знає, як і чим вразити свою аудиторію.

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На черговій світлині Нікітюк зображена у спокусливій позі на дивані. Вона одягнула відверте боді молочного кольору на довгий рукав. У вбранні зроблений акцент на оголеному животі. Таким чином дівчина не лише показала свою сексуальність, а й підкреслила струнку фігуру. Довге біляве волосся вона вклала рівно. На обличчі зробила макіяж із коричневими тінями на повіках та помадою персикового кольору на губах.

У повсякденному житті блогерка рідко робить насичений макіяж. Зазвичай, вона намагається зробити більш виразними неймовірно красиві блакитні очі. На цьому кадрі погляд також привертає увагу. Він надзвичайно пристрасний та звабливий.



Леся Нікітюк у відвертому боді / Instagram / @lesia_nikituk