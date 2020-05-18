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У спортивних штанах: Ірина Федишин показала, яка вона господиня на кухні

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Ірина Федишин показала фото з кухні
Ірина Федишин показала фото з кухні / Instagram / @irynafedyshyn

Популярна українська виконавиця Ірина Федишин на карантині багато часу приділяє спілкуванню з шанувальниками. Вона показує, як проводить свої будні та ділиться корисними порадами. Не забуває й про кулінарію, адже вдома сама готує для чоловіка та синів.

Самоізоляція стала приводом вдосталь часу провести вдома разом із рідними та відпочити від повсякденного ритму життя. Багатьом вона далася важко, адже протягом короткого періоду часу потрібно було кардинально змінити свій графік та задля власної безпеки та безпеки рідних залишатися вдома. Це стосується і артистів. Зіркові діти вдосталь можуть насолодитися компанією батьків, які через гастролі рідко бувають вдома. Не є винятком і сім'я Ірини Федишин. Днями співачка на особистій сторінці в інстаграмі вкотре показала, як проходить її день на карантині.

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Знаменитість вирішила приготувати для своїх рідних корисний салатик із помідорів та різноманітної зелені, а відео та фото процесу приготування поширила в мережі. 

Усі кадри були зроблені на кухні. Федишин позувала перед камерою у топі чорного кольору та червоних спортивних штанах. Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду, заливши лише декілька пасм, які гарно спадали на обличчя. Вона зробила легкий макіяж із акцентом на очах. 

"Буде салатик. Люблю зелень, а ви?" – коротко написала під фото Ірина.

Також знаменитість поділилася відео, де показала покроковий рецепт приготування салату. Спершу вона розповіла, яку зелень потрібно, показала, як нарізає помідори. Також виконавиця поділилася, що до цієї страви додає телятину та показала, як смажить її на грилі. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle
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