Спортивний шик: Белла Хадід знялася у звабливій фотосесії для глянцю

Супермодель Белла Хадід приміряла спортивні образи у спокусливій фотосесії для глянцевого журналу Interview.

Нові знімки Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для зйомки Хадід позувала на фоні хмарочосів у залі, який обладнаний балетними верстатами.

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Автором знімків виступив популярний фотограф Pierre-Ange Carlotti. Результат вийшов відвертим, в одних з образів супермодель позувала напівоголеною. До прикладу, у балетній пачці і у прозорому купальнику, який просвічує груди Белли.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid