Спортивний шик: Белла Хадід знялася у звабливій фотосесії для глянцю

569 Читать новость на русском
Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадід приміряла спортивні образи у спокусливій фотосесії для глянцевого журналу Interview.

Нові знімки Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для зйомки Хадід позувала на фоні хмарочосів у залі, який обладнаний балетними верстатами.

Читайте також: Незвичний спосіб носити светр: приклад супермоделі Белли Хадід

Автором знімків виступив популярний фотограф Pierre-Ange Carlotti. Результат вийшов відвертим, в одних з образів супермодель позувала напівоголеною. До прикладу, у балетній пачці і у прозорому купальнику, який просвічує груди Белли.

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

blog_ava
Радник Порошенка звільнився з посади і назвав причину цього
26 лютого
2337
Теги: LifeStyle Мода Еротика Стиль і мода Белла Хадід
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
26 лютого 15:13 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
11421
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
26 лютого 13:14 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
9372
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
26 лютого 11:15 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
6187
Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
25 лютого 21:30 Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
465
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
25 лютого 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
1063
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук