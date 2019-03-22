Спортивний шик: Дженніфер Лопес показала стильний вуличний образ

Знаменита співачка Дженніфер Лопес, яка готується до весілля з коханим Алексом Родрігесом, виглядає розкішно не лише на червоних доріжках, а й у буденному житті. Про це свідчать чергові фото Джей Ло на вулицях Нью-Йорку, коли зірка потрапила в об'єктиви папараці.

Найімовірніше, що Дженніфер йшла до спортзалу на тренування. Як відомо, зірка часто мотивує своїх підписників у мережі ідеальною фігурою і демонструє любов до здорового способу життя і регулярних тренувань.

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Для виходу Лопес одягнула хутряну парку, спортивні чорні штани і теплу кофту з білою майкою. Її образ завершили знаменита сумка Birkin і білі кросівки.

Співачка зібрала своє волосся у хвіст та приміряла сонцезахисні окуляри.



Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images