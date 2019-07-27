Справа на 50 мільйонів доларів: Джонні Депп отримав першу перемогу в суді проти Ембер Хьорд

Знаменитий голлівудський актор і музикант Джонні Депп переживає нелегкі часи. На фоні новин про безгрошів'я він ще й має затяжний судовий процес з екс-коханою Ембер Хьорд. Днями у суді вкотре розглянули скандальну справу, а служителі Феміди частково стали на захист запального Деппа.

За інформацією таблоїда The Blast, Ембер Хьорд звернулась до представників суду з вимогою перенести розгляд справи у Каліфорнію. Ймовірно, таким чином вона прагне відвернути увагу від її заяви про домашнє насилля, опубліковане у Вірджинії, та свідчень журналістів, яким акторка у 2018 році давала інтерв'ю.

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Водночас Джонні Депп подав зустрічну заяву, аби справа все ж залишилась у Вірджинії. Звернення актора підтримав суддя, частково покращивши ситуацію зірки в резонансному процесі.

Суддя погодився з Джонні Деппом: через те, що газета The Washington Post з розлогим інтерв'ю Ембер Хьорд, яке і є основою судового процесу, була опублікована у Вірджинії, справа повинна залишатися там,

– заявив співрозмовник таблоїду.

Наразі Джонні Депп претендує отримати компенсацію від екс-дружини у розмірі 50 мільйонів доларів. Побиття Ембер Хьорд він називає наклепом, а її синці на знімках – гримом.



Резонансна справа Джонні Деппа і Ембер Хьорд / Mirror

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.



Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.