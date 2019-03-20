Справи сімейні: Дженніфер Лопес зі своїм нареченим створять колекцію сонцезахисних окулярів

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Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес / Instagram / @arod

Американська бізнесвумен Дженніфер Лопес разом зі своїйм мабутнім чоловіком Алексом Родрігесом випустять колекцію сонцезахисних окулярів. Зіркова пара працюватиме з брендом Quay.

Про співпрацю зіркової пари та австралійської марки окулярів Quay повідомляє іноземне видання Men's Health. Дженніфер Лопес та Алекс Родіргес неодноразово працювали з брендом, тому заява про продовження колаборації не стала несподіванкою.

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Як повідомляє джерело, до нової колекції увійдуть окуляри-авіатори, cat-eye та окуляри в формі shield. Кожен з екземплярів коштуватиме близько 60 доларів.

Ми цінуємо те, що Дженніфер і Алекс – справжні шанувальники нашого бренду. Робота з ними була найпродуктивнішою,
– поділився емоціями від співпраці генеральний директор Quay Джоді Брікер.

Окуляри
Сонцезахисні окуляри форми shield / Instagram / @werk23.berlin

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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