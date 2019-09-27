Справу закрито: з ексхлопця Гейден Панеттьєрі зняли всі звинувачення

Скандал навколо пари Гейден Панеттьєрі і Браяна Хікерсона дійшов до свого завершення, адже справу щодо побиття чоловіком своєї партнерки неочікувано закрили. Причиною цьому стала відмова від свідчень самої Гейден.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання суду в Лос-Анджелесі 26 вересня. Про це повідомляють на People. Прокурор оголосив про закриття судової справи Браяна Хікерсона і зняття з нього звинувачень у домашньому насильстві.

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"Розгляд справи проти Браяна Гікерсона було припинено", – йдеться у заяві представника окружної прокуратури округу Лос-Анджелеса. Присутні на засіданні розповіли, що рішення було прийняте через недостатню кількість доказів та свідчення проти Браяна, тобто ЗМІ припускають, що сама Гейден відмовилася надавати інформацію про інцидент з побиттям.

Відомо, що перед судовим засіданням, окружна прокуратура звернулася до рідних актриси, тому що з самою Хейден зв'язатися їм так і не вдалося. Можливо, причиною відмови від свідчень став новий роман Гейден з братом ексобвинуваченого – Заком Хікерсоном.



Гейден Панеттьєрі з Браяном Хікерсоном(ліворуч) і Гейден із братом Заком (праворуч) / People / In Touch

Що відомо про побиття Гейден Панеттьєрі?Колишній бойфренд акторки Браян Хікерсон оселився з нею в Каліфорнії. Саме там і сталось жахливе побиття Гейден 2 травня. Після відпочинку пара повернулась додому, однак перед дверима будинку між закоханими спалахнув конфлікт, а Браян Хікерсон накинувся на дівчину з кулаками. Протягом травня-вересня 2019 року суд розглядав резонансну справу нападу, а родичі в той час наполегливо радили зірці триматись подалі від чоловіка.



У ЗМІ подейкували, що ексчоловік Гейден Володимир Кличко планував поїздку до Лос-Анджелеса, щоб переконатись, що з його колишньою коханою все гаразд. В той же час Панеттьєрі оговтувалась від скандалу та відмовлялась від спілкування з 4-річною донькою від Кличка.