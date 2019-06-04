Справу Жерара Депардьє стосовно зґвалтування 22-річної дівчини закрили

Прокуратура Франції закрила справу стосовно скарги молодої французької акторки, яка звинуватила французького актора з громадянством Росії Жерара Депардьє у зґвалтуванні.

Прокуратура закрила справу через відсутність доказів на підтримку заяви. Про це повідомляє видання AFP у Twitter.

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Низка розслідувань, проведених в рамках цієї процедури, не дозволила нам схарактеризувати злочини, вчинені у всіх її окремих частинах,

– йдеться у заяві прокуратури.

Раніше зазначалося, що інцидент нібито стався в паризькому маєтку актора у серпні 2018 року. Тоді представник зірки заявляв, що його клієнт невинний. Адвокат 70-річного Депардьє додав, що актор не виключає подання позову за звинуваченням у наклепі на молоду акторку.