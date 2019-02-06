Справжній будинок Барбі: Кайлі Дженнер зачарувала інтер'єром свого маєтку – розкішні фото

Знаменита інфлюенсерка, мільйонерка та натхненниця мільйонів у свої 21 змогла добитись небачених вершин! Окрім розкішного будинку та вдалого ведення бізнесу, вона народила доньку від коханого партнера, а також стала прикладом наслідування для мільйонів фанатів. Як живе та відпочиває Кайлі Дженнер – зірка розповіла для популярного видання Architectural Digest.

Журналісти не можуть зупинитись захоплюватись інтер’єром будинку дівчини з клану Кардашян-Дженнер, адже він, за їхніми словами, "наповнений стилем поп-бріо та юнацькою енергією". І справді, будинок Кайлі хоч і містить багато гламурних кольорів та нагадує мрію кожної дівчинки – будинок Барбі, але насправді у ньому вміло поєднались зовсім різні елементи інтер’єру.

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Кайлі Дженнер у власному будинку для Architectural Digest / Architectural Digest

Дизайнер будинку Кайлі в Лос-Анджелесі, Мартін Лоуренс, зазначає, що коли будинок мрії разом з дівчиною він почав лише створювати, вона ще не могла за законом вживати алкоголь, але вже створювала власний дорослий будинок. Маєток блогерки розташований в передмісті Лос-Анджелеса, в Хідден-Хіллзі, неподалік від будинків її сестер та зіркової матусі Кріс Дженнер. Дизайнер додав, що у будинку – все стильне та красиве і немає нічого дорогоцінного, чого б не можна було торкатись, чи на ньому не танцювати, сидіти чи ходити.

Я сказала Мартіну, що хочу свіжу, веселу атмосферу, яка би відповідала моїм відчуттям. Колір був необхідний. Я люблю рожевий і я дуже хотіла його! Мої шафи та гламурна кімната були дуже важливим для мене, навіть розміри кожного ящика, тому що вони підходять для моїх конкретних продуктів та одягу. Я проводжу багато часу в цих кімнатах, тому ми повинні були переконатись, що вони ідеальні,

– поділилась своїми спогадами про створення будинку мрії Кайлі Дженнер.

В будинку Кайлі є багато картин зі знаменитими дівами XX століття – Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Твіггі, Бріжіт Бардо та багато інших. Також є багато картин відомих митців – Б’ю Данна та Енді Воргола.



Будинок Кайлі Дженнер в Лос-Анджелесі / Architectural Digest

"В мене дуже багато продукції Kylie Cosmetics (її власний косметичний бренд, – 24 канал), нагород і обкладинок журналів з моїм обличчям по будинку, вони надихають мене кожного дня. Я дуже пишаюсь тим, чого я досягла", – зізналась голлівудська красуня.