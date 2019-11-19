Серіал "Справжній детектив" з Магершала Алі: сюжет і трейлер третього сезону

Третій сезон серіалу "Справжній детектив" вийшов на великий екран у січні 2019 року. З того часу стрічка отримала приголомшливий рейтинг на популярному кіноресурсі IMDb – 9/10. Попри те, що після прем'єри пройшло трохи менше, ніж рік, він користується популярністю серед шанувальників кримінального жанру. Тому редакція LifeStyle 24 вирішила більш детально розповісти про американський проєкт.

Серіал "Справжній детектив", створений Ніком Піццолатто, бере свій початок у 2014 році. Прем'єра першого сезону відбулася 12 січня 2014 року у США. Станом на листопад 2019 року багатоепізодна стрічка отримала продовження у вигляді другого та третього сезонів, у кожному з яких було по 8 серій.

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Прем'єра третього сезону відбулася 13 січня 2019 року. Як відомо, серіал "Справжній детектив" створений у жанрі антологія. Це означає, що жоден попередній сезон не пов’язаний з наступним. До прикладу, в першому сезоні розповідається про вбивство у Луїзіані, в другому про зникнення голови адміністрації міста одного з каліфорнійських містечок, а в третьому – про злочин за участю двох зниклих дітей.

Режисери третього сезону "Справжній детектив": Кері Фукунага, Джон Кровлі, Джастін Лін.

Актори: Магершала Алі, Кармен Іджого, Стівен Дорфф, Скуот Макнері, Рей Фішер.

Опис третього сезону "Справжнього детектива"

У восьми епізодах третього сезону "Справжнього детектива" події розгортаються у містечку Озарк, що в Арканзасі. Проте сюжет буде охоплювати одразу три часових періоди, у яких розповідатиме про жахливий злочин. Насправді, він відбувся у далекому минулому, а якщо бути точним – то у кількох періодах одночасно. Історія бере свій початок у 80-х роках минулого століття.

Тоді двоє дітей, хлопчик і дівчинка, не повернулися додому вчасно, через що їхні батьки насторожилися і звернулися у поліцію. Проте вони надіялися, що діти заблукали чи втекли і незабаром повернуться додому. Але цього не сталося навіть тієї ж ночі. Після цього місцева поліція, яка займається пошуком, перевірила весь округ, знайшовши тіло хлопчика, зв'язане у ритуальній позі. Через багато років після зникнення дітей за розслідування справи береться Вейн Гейс, якого зіграв Магершала Алі, та Роланд Вест, роль якого дісталася Стівену Дорффу. До цього вони працювали у різних округах, але тепер їхньою метою є розкрити моторошну справу.

В ході розслідування Вейн Гейс познайомиться з місцевою вчителькою, у класі якої навчалися діти, що зникли. З часом вона стане дружиною детектива і разом з ним десятиліттями буде намагатися зрозуміти, що трапилося у той жахливий день. І лише після того, як їй вдасться розгадати моторошну таємницю, вони зможуть дивитися в очі батька, який пережив важку втрату.

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Фото акторів третього сезону "Справжнього детектива"



Магершала Алі у ролі детектива Вейна Гейса / Instagram / @truedetective



Стівен Дорфф у ролі детектива Роланда Веста / Instagram / @truedetective



Кармен Іджого в ролі вчительки та дружини детектива / Instagram / @truedetective



Скуот Макнері в ролі батька дітей, які зникли / Instagram / @truedetective