Справжній "Вовк з Уолл-стріт" вимагає чималу суму в продюсерів стрічки: подробиці звинувачення

Колишній брокер Джордан Белфорт подав до суду на продюсерів легендарної кінокартини "Вовк з Уолл-стріт" з вимогою повернути йому 300 мільйонів доларів. Саме в таку суму він оцінив обман під час продажу прав на екранізацію автобіографії.

Американський оратор-мотиватор Джордан Белфорт, якого засудили до 22 місяців у в'язниці за шахрайство, прагне встановити справедливість. Під час продажу прав на екранізацію його біографії у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" чоловік й гадки не мав, що стрічку будуть використовувати для відмивання коштів у Малайзії.

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Як повідомляє видання BBC, Джордан Белфорт подав до суду на творців стрічки компанію Red Granite Pictures з вимогою виплатити компенсацію за укладання незаконної угоди, деталі якої від нього приховали. Він вимагає відшкодування 300 мільйонів доларів, саме стільки вдалося зібрати у прокаті драматичній стрічці режисера Мартіна Скорсезе.

Прототип "Вовка з Уолл-стріт", якого у картині зіграв оскароносний Леонардо Ді Капріо, запевнив, що він нічого не знав про махінації малайзійців та не був проінформований стосовно джерел фінансування фільму. Як відомо, минулого року кінопродюсера Різа Азіза звинуватили у відмиванні 4,5 мільярдів доларів з державного фонду 1MDB.

Позов Джордана Белфорта – це відчайдушна і надзвичайно іронічна спроба вийти з угоди, яка вперше в його житті зробила його багатим і знаменитим законним способом,

– заявив адвокат Red Granite Pictures.

Нагадаємо, що американська біографічна драма режисера Мартіна Скорсезе "Вовк з Уолл-стріт" побачила світ 2013 року. Стрічка створена на основі реальних подій та екранізує життя брокера, який маніпулює ринком цінних паперів і організовує торгівлю дешевими акціями. Леонардо Ді Капріо зіграв у фільмі прототипа Джордана Белфорта, за що отримав статуетку Золотого глобуса та номінацію на Оскар.