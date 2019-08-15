Справжня амазонка: сексуальна Жасмін Тукс похизувалася ідеальною фігурою на "дикому" відпочинку

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Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Знаменита модель та "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс взяла перерву в роботі і відправилася на відпочинок поближче до дикої природи. Тому з радістю поділилася своїми розкішними знімками з неймовірно красивих локацій.

Знаменита американська красуня зі східною зовнішністю по-справжньому перетворила свою Instagram-сторінку в travel-профіль. Жасмін Тукс відправилася на відпочинок в краї, де змогла повністю насолодитися дикою природою і її красотою. Однак, окрім знімків левів, жираф та інших тварин, модель не забула і про власні світлини в звабливих купальниках від Victoria's Secret.

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На фото вона позувала на фоні тропічних насаджень і неймовірного кольору блакитної води. На березі океану вона позувала у крихітному бікіні, який складався з чорного бюстгальтера і трусиків в анімалістичному принті. Смуглява та струнка Жасмін Тукс присіла на великий камінь, звабливо позуючи перед камерою та підкреслюючи свою розкішну фігуру.

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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