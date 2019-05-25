Спроба відкупитися: Вайнштейн запропонував жертвам сексуальних домагань 44 мільйони доларів

Хтивий горе-продюсер Гарві Вайнштейн, якого звинуватили у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях понад 100 жінок, вирішив виплатити своїм жертвам і кредиторам компенсацію у 44 мільйони доларів.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Так, Вайштейн планує відкупитися від своїх жертв та кредиторів, заплативши 30 мільйонів доларів. Натомість решту 14 мільйонів Гарві хоче заплатити партнерам і підлеглим.

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Зазначається, що скандальний продюсер буде виплачувати цю суму за допомогою страхових полісів, які покривають усі витрати. Однак від кримінальної справи про сексуальне домагання продюсер не зможе відкупитися. Він постане перед судом у червні, який буде відбуватися в закритому режимі.



Гарві Вайнштейн / Getty Images

До слова, на засіданні буде розглядатися питання стосовно того, чи будуть братися до уваги показання жінок, які заявили, що стали жертвами сексуального насильства від Гарві Вайнштейна, але позовів не подавали.

У чому полягає скандал з Гарві Вайнштейном?Секс-скандал із голлівудським продюсером спалахнув у 2017-ому. Понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.



Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань / LifeStyle 24