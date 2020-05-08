Стало відомо, де живуть принц Гаррі та Меган Маркл: фото розкішного особняку

Принц Гаррі та Меган Маркл після свого переїзду в Лос-Анджелес стали однією із найбільш обговорюваних пар. Папараці намагаються вивідати якомога більше подробиць з їхнього життя. Днями в мережі з'явилася серія світлин, на яких показано розкішний маєток за 18 мільйонів доларів, що розташований на Беверлі-Гіллз.

Видання The Daily Mail повідомляє про те, що принц Гаррі та Меган Маркл оселилися в маєтку, що належить голлівудському магнату, режисеру, актору та продюсеру Тайлеру Перрі. Його майновий стан оцінюють у 600 мільйонів доларів.

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У матеріалі видання йдеться про те, що Перрі та подружжя Гаррі і Меган познайомила телеведуча Опра Вінфрі, яка є хрещеною матір'ю сина магната. Інсайдери повідомляють виданню, що пара оселилася в особняку в березні, одразу після переїзду до Каліфорнії. Проте відомостей щодо того, на яких умовах Гаррі та Меган там проживають немає. Відомо, що жодних офіційних записів про продаж будинку також не було.

Вілла побудована 50 років тому в тосканському стилі. Вона розташована на вершині пагорба та займає площу майже 9 гектарів. У розкішному будинку є вісім спалень та чотири ванних кімнати. На задньому дворі розташований басейн.

Агент з нерухомості, що спеціалізується на здачі в оренду голлівудських особняків, Рейчел Мейз каже, що вартість оренди будинку в цьому районі варіюється від 20 до 40 тисяч доларів.



Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail



Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail



Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail



Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail