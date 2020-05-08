24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Стало відомо, де живуть принц Гаррі та Меган Маркл: фото розкішного особняку

- Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл після свого переїзду в Лос-Анджелес стали однією із найбільш обговорюваних пар. Папараці намагаються вивідати якомога більше подробиць з їхнього життя. Днями в мережі з'явилася серія світлин, на яких показано розкішний маєток за 18 мільйонів доларів, що розташований на Беверлі-Гіллз.

Видання The Daily Mail повідомляє про те, що принц Гаррі та Меган Маркл оселилися в маєтку, що належить голлівудському магнату, режисеру, актору та продюсеру Тайлеру Перрі. Його майновий стан оцінюють у 600 мільйонів доларів.

Читайте також: Черговий переїзд: принц Гаррі погодився жити з матір'ю Меган Маркл

У матеріалі видання йдеться про те, що Перрі та подружжя Гаррі і Меган познайомила телеведуча Опра Вінфрі, яка є хрещеною матір'ю сина магната. Інсайдери повідомляють виданню, що пара оселилася в особняку в березні, одразу після переїзду до Каліфорнії. Проте відомостей щодо того, на яких умовах Гаррі та Меган там проживають немає. Відомо, що жодних офіційних записів про продаж будинку також не було. 

Вілла побудована 50 років тому в тосканському стилі. Вона розташована на вершині пагорба та займає площу майже 9 гектарів. У розкішному будинку є вісім спалень та чотири ванних кімнати. На задньому дворі розташований басейн. 

Агент з нерухомості, що спеціалізується на здачі в оренду голлівудських особняків, Рейчел Мейз каже, що вартість оренди будинку в цьому районі варіюється від 20 до 40 тисяч доларів.

Принц Гаррі
Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail

Меган Маркл
Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail

Принц Гаррі
Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail

Принц Гаррі і Меган Маркл
Будинок, де оселилися принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: The Daily Mail

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Голлівуд Принц Гаррі Меган Маркл Зіркова нерухомість
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Найкращі українські фільми усіх часів, які варто переглянути кожному
сьогодні , 16:30 Найкращі українські фільми усіх часів, які варто переглянути кожному
Ірина Полицька
Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
сьогодні , 12:18 Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
Квітослава Туз
5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
сьогодні , 11:30 5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
Єлизавета Герасимюк