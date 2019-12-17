Мережу підриває перший трейлер до мультфільму "Супермен. Червоний син": у відео з'явився Сталін

17 Читать новость на русском
"Супермен. Червоний син" / IMDb

Вже на початку 2020 року фанати DC зможуть побачити нову екранізацію, зняту за мотивами однойменних коміксів. Напередодні в мережі з'явився трейлер до мультфільму "Супермен. Червоний син".

Як відомо, у коміксах від DC серія "Червоний син" – це лінійка у престижних форматах, які вийшли у трьох випусках у 2003 році. Так, через 17 років кінокомпанія вирішила екранізувати їх у повнометражний мультфільм.

До речі, Найпопулярніша база даних про кінематограф назвала найбільш очікувані серіали 2020 року

За сюжетом анімаційної картини, капсула із улюбленим Суперменом приземлилася у СРСР. Відомий всім супергерой несподівано перетворюється в комуніста, а згодом йому випадає честь очолювати партію і навіть державу. Оскільки події у мультфільмі відбуваються за часів Йосипа Сталіна, то його також показали у короткому відеоролику.

Головного героя озвучив зірка "Гаррі Поттера", який грав Люциуса Малфоя, Джейсон Айзекс. Прем'єра мультфільму відбудеться на початку 2020 року, однак точної дати ще не називають.

"Супермен. Червоний син": трейлер дивитися онлайн

 

Вбивство 3-річного сина Соболєва: слідство підозрює 25-річного росіянина в організації замаху
сьогодні
13372
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гаррі Поттер DC Comics
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:45 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 17332
сьогодні 14:46 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 27364
сьогодні 10:56 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 13718
сьогодні 10:00 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 1042
сьогодні 09:00 Міллі Йовович – 44: цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 2844
Новини
Більше новин
Залиште відгук