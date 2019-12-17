Мережу підриває перший трейлер до мультфільму "Супермен. Червоний син": у відео з'явився Сталін

Вже на початку 2020 року фанати DC зможуть побачити нову екранізацію, зняту за мотивами однойменних коміксів. Напередодні в мережі з'явився трейлер до мультфільму "Супермен. Червоний син".

Як відомо, у коміксах від DC серія "Червоний син" – це лінійка у престижних форматах, які вийшли у трьох випусках у 2003 році. Так, через 17 років кінокомпанія вирішила екранізувати їх у повнометражний мультфільм.

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За сюжетом анімаційної картини, капсула із улюбленим Суперменом приземлилася у СРСР. Відомий всім супергерой несподівано перетворюється в комуніста, а згодом йому випадає честь очолювати партію і навіть державу. Оскільки події у мультфільмі відбуваються за часів Йосипа Сталіна, то його також показали у короткому відеоролику.

Головного героя озвучив зірка "Гаррі Поттера", який грав Люциуса Малфоя, Джейсон Айзекс. Прем'єра мультфільму відбудеться на початку 2020 року, однак точної дати ще не називають.

"Супермен. Червоний син": трейлер дивитися онлайн